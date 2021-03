Alpine F1: “500 milhões de pessoas a assistir, vai criar consciência de marca”

Numa equipa liderada por um trio de gestão composto pelo CEO da Alpine, Laurent Rossi, o Diretor Executivo, Marcin Budkowski e o Diretor Desportivo Davide Brivio, a Alpine F1 assumiu as rédeas da operação F1 do Grupo Renault. Para Laurent Rossi, CEO da Alpine: “Este é um marco muito importante para a Alpine, que assim se posiciona como a marca de topo na inovação no seio do Grupo Renault. A Alpine tem um lugar natural num desporto com um altíssimo grau de exigência, prestígio e performances como a Fórmula 1 e estamos ansiosos com as corridas.

A nossa visão, a longo prazo, é ver o nome da Alpine no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1.

O desporto automóvel está no nosso ADN e chegou a altura de ter as cores da Alpine a correr e competir na Fórmula 1, no pináculo das corridas de automóveis.

Estou super entusiasmado. Quem não está entusiasmado com a primeira corrida? Estamos prontos. Penso que todos estão. Os pilotos, mecânicos, engenheiros, todos estão prontos”, começou por dizer Rossi, que explicou como planeia traduzir a presença da Alpine na Fórmula 1 em negócio: “Vamos certamente beneficiar da audiência da Fórmula 1, 23 Grandes Prémios em todo o mundo, 500 milhões de pessoas a assistir, o que significa basicamente que todas as semanas, há sempre pessoas a sintonizar e a olhar para as marcas, os construtores, pelo que isto vai criar consciência para a marca e, paralelamente, vamos expandir a nossa rede de concessionários, para traduzir isso, assim o esperamos, em vendas”, disse Laurent Rossi, que sendo CEO da Alpine, revelou que vai estar muito envolvido na equipa de Fórmula 1: “Bastante!. Esta é a pedra angular do nosso projeto. Como disse, esta vai ser a principal plataforma de comunicação para nós. É também a bandeira do nosso savoir faire se quiserem, toda a tecnologia que desenvolvemos para a Fórmula 1, seja para a unidade de potência mas também para a aerodinâmica, os nossos conhecimentos em massa traduzir-se-ão de uma forma ou de outra em tecnologias e serviços que utilizaremos nos nossos automóveis”, concluiu.