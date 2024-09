Alpine e Honda violaram regras do ‘teto orçamental’ da F1

Recorde-se que este é o primeiro ano em que os fabricantes de unidades de potência precisam cumprir o teto orçamental, o limite de gastos para 2023 foi de $140.4 milhões, e além do ‘teto’ de gastos, existem outras obrigações que os fabricantes devem cumprir, por exemplo, atraso na entrega de documentação, falha em cooperar com solicitações de informações ou documentos, entrega de documentação incorreta e tudo isso tem consequências, e penalidades financeiras podem ser aplicadas.

Já para os construtores de unidades motrizes foi imposto um limite de 95 milhões de dólares, e a Alpine e a Honda não o cumpriram, mas não precisamente quanto ao limite de custos, mas foram consideradas em falta com os procedimentos. Agora, a FIA pretende propor um acordo de resolução para ambas as equipas.

As equipas têm um limite de custos fixo de 135 milhões de dólares, com um extra de 1,8 milhões de dólares por corrida, devido às duas corridas a mais face ao momento de fixação dos valores do teto orçamental, e todas as 10 equipas foram consideradas em conformidade, abaixo do limite.

A FIA anunciou que a Alpine Racing SAS e a Honda Racing Corporation violaram as regras de procedimento orçamental da Fórmula 1 de 2023 no que às unidades de potência da F1 diz respeito.

