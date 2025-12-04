Alpine confirma Paul Aron e Kush Maini para treinos livres de F1 em Abu Dhabi

A Alpine anunciou que os seus pilotos de teste e reserva, Paul Aron e Kush Maini, assumirão o volante do monolugar A525 durante o fim de semana do Grande Prémio de Abu Dhabi e nos testes subsequentes, marcando o encerramento da temporada de 2025.

Paul Aron, que já participou nas primeiras sessões de treinos livres (TL1) pela Alpine nos Grandes Prémios de Itália e do México deste ano, terá uma nova oportunidade na sessão de abertura em Yas Marina, substituindo o piloto titular Pierre Gasly.

Por sua vez, Kush Maini participará no Teste de Jovens Pilotos, que decorrerá na terça-feira após o fim de semana da corrida, marcando a sua primeira aparição num monolugar moderno de Fórmula 1 numa sessão oficial.

Experiência acumulada e desenvolvimento

Paul Aron regressa ao cockpit para o que será a sua terceira sessão de TL1 com a equipa e a quinta da temporada, tendo também realizado sessões pela Kick Sauber este ano: “Estou ansioso por voltar ao volante do A525 este fim de semana em Abu Dhabi”, afirmou Aron. O piloto destacou que “os desempenhos em Monza e na Cidade do México foram muito positivos” para o seu desenvolvimento pessoal e expressou o desejo de construir sobre essa base uma última vez este ano.

Aron recordou ainda com agrado a sua experiência anterior no traçado: “Gostei muito da oportunidade de participar no teste pós-temporada nesta pista no ano passado — uma memória muito boa para mim, pois foi a minha primeira vez num carro de Fórmula 1”. O piloto comprometeu-se a “fazer o melhor para ajudar a preparar um fim de semana de corrida bem-sucedido para a equipa”.

A estreia de Kush Maini no A525

Kush Maini, que compete na Fórmula 2, já conduziu no âmbito do programa de Teste de Carros Anteriores (TPC) da equipa e trabalhou no simulador como parte da Academia Alpine, tendo visto o seu papel expandido para piloto de teste e reserva no início do ano: “Mal posso esperar para participar no teste pós-temporada de Abu Dhabi e ter a minha primeira experiência real com o A525”, declarou Maini. O piloto salientou que conhece bem o Circuito de Yas Marina da Fórmula 2 e que será “impressionante ver o nível de desempenho que os carros de Fórmula 1 têm nesta pista”. Maini agradeceu à equipa pela confiança depositada na sua função, prometendo realizar “o melhor trabalho possível com o programa que a equipa me der”.

A visão da direção da Alpine

Steve Nielsen, Diretor Geral da Alpine, sublinhou a importância destas sessões para o desenvolvimento dos jovens pilotos. “O fim de semana do Grande Prémio de Abu Dhabi apresenta uma excelente oportunidade para convocar os nossos pilotos de teste e reserva e permitir-lhes tempo de pista importante num carro de Fórmula 1 moderno”.

Nielsen elogiou o empenho de ambos os pilotos: “Tanto o Paul como o Kush trabalharam arduamente esta temporada, especialmente durante os nossos programas de simulador e TPC, para estarem preparados e prontos para qualquer oportunidade na Fórmula 1”.