Alpine anuncia jovens pilotos da academia | AutoSport

A Alpine revelou o seu alinhamento de jovens pilotos da academia para a temporada 2022, o seu ano deste programa. Jack Doohan e Olli Caldwell são os dois novos pilotos adicionados à academia, juntando-se a Caio Collet e Victor Martins que continuam no programa pela segunda temporada consecutiva.

Jack Doohan e Olli Caldwell vão competir pela academia Alpine na Fórmula 2, pilotando os carros da Virtuosi Racing e Campos Racing, respetivamente. Continuando no programa para outra temporada estão Caio Collet e Victor Martins. O piloto brasileiro permaneceu na MP Motorsport por mais um ano e Martins mudou-se para o ART Grand Prix, ambos no campeonato de Fórmula 3 da FIA.

A academia Alpine teve o seu ano de maior sucesso em 2021, com Oscar Piastri a conquistar o título de Fórmula 2 no seu primeiro ano na categoria e Guanyu Zhou a terminar em terceiro após uma batalha intensa com o australiano. Ambos estão agora prontos para as suas primeiras temporadas dentro do paddock de Fórmula 1, enquanto Christian Lundgaard, que fez parte do programa no ano passado, mudou-se para a IndyCar Series 2022, sem ter lugar na Fórmula 1.

Sobre o anúncio dos pilotos que integram o projeto da Alpine, Laurent Rossi, CEO da Alpine disse: “A academia Alpine continua a ser uma parte extremamente valiosa do que pretendemos alcançar na Fórmula 1. Estamos empenhados em encontrar a próxima geração de pilotos para alimentar o nosso alinhamento de pilotos de Fórmula 1. É emocionante ver a força crescente do programa desde o seu início em 2016, sendo o ano passado a sua época de maior sucesso até à data. Dos nossos pilotos de 2021, Oscar junta-se ao nosso programa de Fórmula 1 como o piloto de reserva oficial da equipa, e tem um papel importante ao lado de Esteban e Fernando este ano. Também só precisamos de olhar para o paddock da Fórmula 1 e para o IndyCar para ver mais dois dos nossos pilotos da academia do ano passado, o que é uma prova da estrutura do programa de preparação de pilotos para as séries superiores. Como todos os anos, temos grandes expectativas para a nossa academia e não é diferente nesta temporada. Damos as boas-vindas a dois novos pilotos, Jack e Olli, combinados com a dupla de Fórmula 3, Caio e Victor, que regressam. Cada um traz a sua própria personalidade e talento e estamos entusiasmados por ver como os nossos pilotos se desenvolvem nesta temporada, individualmente e como um grupo”.

Os quatro pilotos da academia deste ano começam a época de 18 a 20 de março, juntamente com o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1.