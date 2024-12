Algumas das melhores histórias de 2024 na F1

Aqui ficam algumas das melhores histórias da F1 em 2024, um ano com muitos pontos de interesse para lá dos números. Destacamos as que nos parecem as mais relevantes.

O regresso da McLaren ao topo

Há algo mágico em assistir uma fénix renascer, não diremos das cinzas, mas pouco faltou e foi isso que sucedeu com a McLaren em 2024. Depois de anos no ‘purgatório das finanças’ e da performance, incluindo quase desaparecer durante a pandemia, a equipa de Woking, finalmente, ergueu o tão almejado troféu de campeã de construtores – o primeiro em mais de duas décadas. A jornada foi digna de filme: de patinarem no fundo da grelha a tornarem-se uma força quase imparável em pista, superaram adversidades que pareciam – naquela altura – insuperáveis. Este ano, num dos campeonatos mais competitivos de todos os tempos, a McLaren provou que o impossível é apenas uma palavra.

Lewis Hamilton na Ferrari: um capítulo inesquecível

Quando Lewis Hamilton anunciou a sua ‘chocante’ mudança para a Ferrari, o mundo da F1 parou para abrir a boca de espanto. Era como se o mercado de pilotos tivesse sido atingido por um meteoro, redesenhando tudo antes mesmo da temporada começar. E o impacto dessa troca foi sentido em todos os cantos. Não apenas por trazer o heptacampeão para Maranello, mas também por abrir espaço na Mercedes para um jovem prodígio: Andrea Kimi Antonelli.

Lewis brilhou no lendário circuito de Silverstone, conquistando uma vitória que emocionou milhões – talvez mais pela simbologia do que pela taça, pois dessas tem ele mais de cem em casa. Mas, enquanto Hamilton escrevia a sua nova história na Ferrari, a competitividade da temporada foi um presente para os adeptos, com a Ferrari, McLaren e Red Bull lutando curva a curva em grande parte das corridas. Infelizmente, para Carlos Sainz, a nova dinâmica deixou-o na sombra, amargando a falta de um carro de ponta, mas seria também uma história linda o espanhol ajudar a mítica Williams a chegar de novo ao topo. Com a nova dupla, dificilmente será pelos pilotos que isso não sucede..

Jack Doohan e o renascimento da Alpine

Poucos anúncios foram tão inesperados quanto a confirmação de Jack Doohan como piloto titular da Alpine para 2025. Mais conhecido pela sua sagacidade e humor como comentador da F1 TV, Jack Doohan conquistou o público com análises certeiras e perguntas que deixavam até os chefes de equipa desconcertados. Mas poucos sabiam que ele estava a desempenhar um papel crucial nos bastidores em Enstone, ajudando a transformar a Alpine numa equipa competitiva, novamente. Ver Doohan passar de analista a piloto titular foi uma dessas histórias que faz o coração ‘aquecer’. Sim, perde-se um dos melhores comentadores do paddock, mas ganha-se uma nova putativa estrela.

O Milagre de Silverstone: A redenção de Lewis Hamilton

Não é apenas sobre estatísticas – é sobre coração. Depois de 945 dias sem vencer, o piloto mais vitorioso da história da F1, Lewis Hamilton, quebrou o jejum com uma vitória épica em Silverstone. Em casa, diante de uma multidão apaixonada, ele conquistou a sua nona vitória no circuito, um recorde absoluto.

O momento foi ainda mais especial pela vulnerabilidade de Lewis, que admitiu as batalhas internas que enfrentou durante a seca sem vitórias, e pior que isso, sem puder lutar por elas. A emoção tomou conta do pódio, e até as lágrimas raras do campeão fizeram a multidão sentir a força do momento. Era mais do que uma vitória: era uma mensagem de resiliência e de redenção…

O Sonho de Leclerc no Mónaco

Podia ter sido bem antes, mas foi somente em 2024! Se existe um lugar onde sonhos parecem mais inalcançáveis, é o circuito sinuoso do Mónaco. Charles Leclerc sabe disso melhor do que ninguém, tendo enfrentado anos de desgostos na pista da sua terra natal. Mas em 2024, ele finalmente escreveu o seu nome na história de Monte Carlo, realizando o sonho da sua família e dos seus fãs.

A vitória não foi apenas especial pelo cenário icónico, mas pela história de superação de Charles Leclerc. Ele suportou o peso de expectativas esmagadoras, viu as deceções acumularem-se ano após ano e, ainda assim, manteve a sua determinação inabalável. Quando cruzou a meta, parecia que todo o Principado comemorava com ele. Foi um daqueles momentos que encapsulam tudo o que amamos na Fórmula 1.

Como se sabe, Charles Leclerc tem uma ligação profunda com o Mónaco, onde nasceu e cresceu. Saber que venceu na F1 com a Ferrari nas mesmas estradas em que, jovem, ia de bicicleta para a escola é uma história enorme.

A sua vitória no GP do Mónaco de 2024 foi um momento histórico e emocionante, tanto para o piloto quanto para sua terra natal. fica na história que a 26 de maio de 2024, Leclerc tornou-se o primeiro monegasco a vencer a corrida em casa no Grande Prémio do Mónaco de F1. Este triunfo quebrou um jejum de 93 anos, já que o último piloto local a vencer no Mónaco, foi Louis Chiron em 1931, muito antes da criação da Fórmula 1. Resumindo, representou a realização de um sonho de infância.