Alfa Romeo decide em junho se futuro passa pela F1 ou pelos protótipos | AutoSport

A parceria que liga a Sauber e a Alfa Romeo termina no final da época que se avizinha, resultado do acordo entre os suíços e a Audi para 2026. A marca de Ingolstadt já adquiriu uma parte minoritária da Sauber e vai continuar a fazê-lo até comprar a maioria das ações e entrar na Fórmula 1 em 2026.

Ainda em agosto do ano passado, quando Audi e Sauber confirmaram o negócio para 2026, Jean-Philippe Imparato, o CEO da Alfa Romeo, dizia estar sereno quanto à escolha de um caminho diferente por parte da equipa e que para uma marca como a Alfa Romeo “o mundo está aberto”, sem confirmar na altura se estariam dispostos a manter-se na F1.

Sem confirmar onde a Alfa Romeo vai apostar de seguida, Imparato confirmou agora que “no final de Junho decidimos qual será o nosso futuro no desporto automóvel”. O responsável pela marca italiana admitiu que “não excluímos nada, mas o certo é que existe uma intenção de continuar a correr. Este ano estaremos a celebrar o nosso centenário, resta saber se permaneceremos na Fórmula 1 ou se avançaremos para os protótipos”.

A Fórmula 1 e a resistência, quer seja no campeonato norte-americano da IMSA ou no campeonato do Mundo da FIA, são as disciplinas do automobilismo em franco crescimento devido a diferentes fatores, mas que têm atraído o investimento de construtores automóveis. Portanto, manter uma marca icónica como a Alfa Romeo na F1 ou vê-la no WEC ou no IMSA só pode ser sempre uma boa notícia para qualquer adepto do automobilismo.