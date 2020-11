Alex Zanardi transferido para o hospital de Padua

Cinco meses depois do grave acidente do antigo piloto da Fórmula 1 Alex Zanardi, o italiano foi transferido para o hospital de Padua, para continuar a sua recuperação.

Zanardi, que no hospital de Siena e depois em Milão foi sujeito a várias intervenções cirurgicas de modo a estabilizar a sua condição, continua a recuperar. De acordo com o Hospital de San Raffaele em Milão: “O paciente está fisicamente e neurologicamente estável, o que permite o transporte para outro hospital, mais perto de casa. Hospital este que está equipado com tudo o que é necessário para continuar a sua recuperação”.

Zanardi venceu medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de 2012 realizados em Londres e nos Jogos Paralímpicos de 2016 realizados no Rio de Janeiro. Na Fórmula 1, o italiano correu pela Jordan, Minardi, Lotus e Williams.