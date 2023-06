Álex Palou apontado à Fórmula 1 | AutoSport

Os bons resultados de Álex Palou na Indycar Series, depois da disputa do seu contrato entre a Chip Ganassi Racing e a Arrow McLaren SP, levou a que o piloto espanhol seja apontado como um possível reforço da Fórmula 1, mas não para um possível lugar na McLaren, equipa que o apoia com o seu recente programa de desenvolvimento.

Em abril passado, a McLaren anunciou a criação do programa de desenvolvimento, apoiando os jovens pilotos no seu desenvolvimento desde o karting até se tornarem pilotos profissionais, assim como os já pilotos profissionais e estabelecidos noutras séries, proporcionando-lhes oportunidades de ganhar experiência na F1. Fazem parte Pato O’Ward, Álex Palou e Ugo Ugochukwu, enquanto Emanuele Pirro é o homem ao leme neste projeto.

Assim sendo, poderia pensar-se que o polesitter das 500 Milhas de Daytona deste ano, vencedor de 3 corridas da Indycar e atual líder do campeonato pudesse ser uma opção para a equipa de Woking, também pelos testes que já completou com monolugares de F1 da McLaren. No entanto, segundo Stefan Wilson – piloto da Indycar que ficou ferido na sequência de um acidente nos treinos das 500 Milhas de Daytona – afirmou recentemente, citado pelo Autoweek.com, que Palou está entre os cinco melhores pilotos do mundo e que seria “muito interessante trocá-lo pelo segundo piloto da Red Bull e ver do que é capaz na F1″.

Já o antigo piloto Nelsón Piquet Jr. afirmou num episódio do podcast brasileiro Pelas Pistas, que ouviu rumores que Palou terá como objetivo ser uma opção ao lugar de Nyck de Vries na AlphaTauri, numa altura em que o piloto neerlandês mostra algumas dificuldades no pelotão da Fórmula 1.

São apenas rumores, visto que oficialmente o piloto espanhol da Indycar Series insistiu que não tem planos para a Fórmula 1 em 2024. No entanto, não deixa de ser o reconhecimento do bom trabalho que tem vindo a desenvolver esta temporada.

Foto: Penske Entertainment/James Black