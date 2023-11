Alessandro Alunni Bravi: “Audi tem um forte compromisso com a Fórmula 1 e, claro, com a Sauber” | AutoSport

Alessandro Alunni Bravi quis esclarecer “todos os rumores que circularam” sobre a situação do projeto da Audi para a Fórmula 1 e a parceria com a Sauber, afirmando que o programa segue conforme planeado e não tem havido anúncios para o futuro por uma questão de respeito com o atual parceiro, a Alfa Romeo.

Jürgen Rittersberger, membro do conselho de administração da Audi e responsável pelo departamento financeiro e jurídico, tinha confirmado esta semana que não havia qualquer desvio às intenções da marca de competir na disciplina rainha da FIA como equipa de fábrica em 2026, negando a especulação que circula. Já foi sugerido que a Porsche, que esteve em negociações com a Red Bull para também competir na disciplina, poderia tomar o lugar da Audi e avançar com o programa em seu nome e, também esta semana, de acordo com o jornal finlandês Iltalehti, a Toyota poderia estar interessada numa parceria com a Sauber, competindo na Fórmula 1 com motores próprios que seriam ainda fornecidos à McLaren.

Ainda antes da notícia do Der Spiegel, em outubro, que dava conta da Audi estar a ponderar os seus planos para a entrada oficial na Fórmula 1, havia este rumor dentro do paddock. Por isso, o representante da Sauber teve oportunidade de esclarecer a posição dos suíços na conferência de imprensa do GP de São Paulo. “A Audi tem um forte compromisso com a Fórmula 1 e, claro, com a Sauber. Este compromisso resulta de uma decisão não só da direção da Audi, mas também do conselho consultivo da Audi e do Conselho de Supervisão da Audi/Volkswagen”, explicou Alessandro Alunni Bravi, garantindo ainda que a “razão pela qual não existe qualquer comunicação é simples. Somos a Alfa Romeo F1 Team Stake. Por isso, até ao final do ano, temos certas limitações na comunicação sobre a equipa, sobre o futuro, sobre o envolvimento da Audi, e respeitamos totalmente a Alfa Romeo por isso e não queremos fazer qualquer tipo de anúncio ou mais do que aquilo que está estritamente relacionado com a corrida e o Campeonato”.

Bravi esclareceu que a Sauber está a “trabalhar muito para desenvolver a estrutura da equipa. Temos um forte plano de recrutamento em curso. James Key é um deles, mas temos semanalmente novas contratações. E não é uma questão de envolvimento da Audi no financiamento da equipa ou na manutenção deste processo de desenvolvimento. Temos dois proprietários, dois acionistas, existe uma gestão em vigor de acordo com as diferentes fases da transação que será concluída antes da época de 2026 e, por isso, estamos a avançar com o plano de investimento, com tudo, de acordo com o que foi acordado”.

Foto: Jamey Price/Alfa Romeo F1 Team Stake