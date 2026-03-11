Alberto Longo: “F1 está a tentar tornar-se na Fórmula E”
Com a entrada em cena dos novos regulamentos, tem-se tornado cada vez mais comum comparar as duas modalidades. E é algo que não agrada nem aos fãs de F1… nem à própria Fórmula E.
Se olharmos atentamente para as duas competições encontramos vários pontos em comum: pilotos de topo, grandes marcas envolvidas e campeonatos do mundo sob a égide da FIA. Mas as semelhanças terminam praticamente aí. Uma competição é considerada o topo do automobilismo pela tecnologia aplicada e pelas velocidades atingidas; a outra é vista como a principal montra do mundo dos elétricos, também com tecnologia de ponta, mas com uma filosofia — para já — mais voltada para a gestão de energia do que para a velocidade pura.
F1 mais próxima da Fórmula E não agrada
Alberto Longo, cofundador da FIA Formula E World Championship, considera que a Formula One World Championship está a seguir um caminho equivocado ao aproximar o seu regulamento técnico de características que têm sido uma marca da competição elétrica.
Na sua opinião, a principal categoria do automobilismo deveria preservar a sua identidade e manter-se fiel aos princípios que historicamente definem a competição.
Com as comparações cada vez mais frequentes entre a F1 e a Fórmula E, Longo não vê essa atenção mediática como algo necessariamente negativo para a competição elétrica. Pelo contrário, considera-a um sinal de relevância crescente no panorama do automobilismo.
Ainda assim, o dirigente acredita que a Fórmula 1 poderá estar a comprometer a qualidade do espetáculo ao aproximar-se demasiado do conceito elétrico.
“Devem manter-se fiéis àquilo que são”
Longo afirmou ao Motorsport.com que as comparações com a Fórmula E não são motivo de preocupação:
“Existe um ditado muito antigo em espanhol que diz: ‘deixem-nos falar’. Fazer barulho é sempre bom. Se as pessoas falam de nós, é porque somos importantes, e sentimos claramente que é esse o caso.”
Apesar de se declarar admirador da Fórmula 1, Longo considera que a direção tomada pelo regulamento pode acabar por prejudicar o espetáculo.
“Sou um grande fã da Fórmula 1, mas acredito que escolheram regulamentos que provavelmente estão a prejudicar um pouco o espetáculo. Estão a aproximar-se cada vez mais de nós. Não temos exclusividade nessa área, mas já temos experiência. Eles precisam de voltar àquilo que são. A Fórmula 1 é barulho, potência total e tecnologia de ponta. É isso que define a categoria. Nós somos uma proposta completamente diferente desde o primeiro dia.”
Segundo Longo, a aproximação entre as duas filosofias pode acabar por diluir as identidades de cada campeonato.
“O problema é que estão a tentar tornar-se mais Fórmula E. Na minha opinião, como adepto, acho que estão a cometer um erro. Devem manter-se fiéis àquilo que são e aos seus princípios. À medida que a Fórmula 1 se torna mais elétrica ou mais híbrida, tenho a certeza de que irão procurar engenheiros, técnicos e até pilotos provenientes da Fórmula E.”
Uma aproximação que ninguém quer
Esta aproximação pode acabar por não beneficiar nenhuma das partes. Para a Fórmula 1, existe o risco de se afastar das suas raízes, algo que tende a gerar polémica entre a sua base de fãs — especialmente a mais tradicionalista, que já recebeu com alguma resistência a introdução das unidades motrizes híbridas.
Mas a situação também não deverá agradar totalmente à Fórmula E. À medida que as duas competições se aproximam em alguns conceitos técnicos, existe sempre o risco de canibalização entre campeonatos.
Essa convergência pode levar equipas de F1 a interessarem-se cada vez mais por pilotos — como António Félix da Costa — e por engenheiros provenientes da Fórmula E.
E apesar do crescimento da competição elétrica, a realidade é que a F1 continuará a exercer um enorme poder de atração. O apelo de trabalhar ou competir no chamado “Grande Circo” continua a ser difícil de igualar.
No fundo, o discurso de Longo revela também um pouco dessa realidade.
Fotos: Philippe Nanchino / MPSA e Fórmula E
