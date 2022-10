AIA, Paulo Pinheiro: “Vamos fazer tudo para ter a F1 em 2024” (áudio) | AutoSport

Para os amantes portugueses da competição motorizada, o AIA é motivo de orgulho, pela excelência do recinto, pelo desafio da pista e pela consolidação cada vez mais inquestionável da sua importância a nível mundial. Paulo Pinheiro é o homem do leme e falou ao AutoSport sobre a época de 2022 e o futuro.

2022 foi um ano intenso, com 354 dias de ocupação. Tirando a F1 e o WEC, o AIA recebeu praticamente todas as grandes competições internacionais. O próximo ano será ainda melhor com a confirmação da vinda do WEC. Paulo Pinheiro, os objetivos traçados para esta época foram cumpridos e a época 2023 já está fechada.

A F1 é um tema sempre referido quando se fala do AIA. A F1 gosta da pista, os fãs também, mas as exigências financeiras são sempre um entrave. A F1 abriu portas que antes pareciam mais fechadas, o que por si só é excelente, mas o Grande Circo continua a ser o grande objetivo. Em 2023, o AIA festeja 15 anos, com um excelente cartaz, com novas iniciativas como um bilhete anual para ver todas as provas, a um preço mais simpático e há também o arranque do parque tecnológico, um trabalho desenvolvido com a Universidade do Algarve. As metas vão-se cumprindo, mas a F1 continua a ser a cereja no topo do bolo. Paulo Pinheiro deixou a promessa que fará tudo para que em 2024 Portugal volte a ter um Grande Prémio.