AIA disponível a partir de hoje no jogo F1 2021 | AutoSport

A Codemasters e a Electronic Arts. lançaram hoje um novo trailer do jogo F1 2021 com informações sobre todo o conteúdo e atualizações gratuitas que se avizinham. O destaque é a adição da pista do Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, disponível a partir de hoje para todos os jogadores. Também disponível fica o Safety Car da Aston Martin, juntando-se ao Mercedes AMG GT R já existente no jogo, para além de atualizações de desempenho de cada F1.

Os circuitos de Imola e Jidá serão disponibilizados durante os meses de outubro e novembro, respetivamente.