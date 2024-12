Adrian Newey com desafio ‘ciclópico’ na Aston Martin F1

Adrian Newey, considerado um dos maiores engenheiros da história da Fórmula 1, terá pela frente um enorme desafio na equipa de Lawrence Stroll, a Aston Martin, onde terá de se adaptar ao novo ambiente, numa equipa que ainda luta para se firmar como protagonista na F1. Apesar das recentes melhorias, como a construção de instalações de última geração e o crescimento da equipa, muitos no paddock duvidam do impacto que o lendário projetista poderá ter sozinho, se não tiver ‘pares’ à altura…

Marc Priestley, ex-mecânico da McLaren, falando no Podcast Casino Uden Rofus, partilhou uma visão cautelosa sobre a mudança: “Adrian Newey é um engenheiro brilhante com uma mente genial, mas uma única pessoa não garante sucesso no desenvolvimento de um monolugar de F1. Não estou a dizer que a Aston Martin não tem uma boa equipa, mas vimos claras evidências de que têm dificuldades em projetar um carro competitivo e desenvolvê-lo ao longo da temporada.”

Ainda assim, Priestley reconhece que a chegada de Newey coincide com um momento de transformação na Aston Martin, o que pode abrir caminho para novas conquistas: “Newey está a juntar-se a uma equipa com um histórico de sucesso muito limitado, mas a Aston Martin tem uma nova fábrica de ponta e está em rápido crescimento”, o que certamente terá algum impacto no trabalho da equipa nos próximos anos.