Adeus Alpha Tauri, olá V#&@ ?a$* IOs Brrr… | AutoSport

Phineas T. Barnum, é um antigo empresário e showman norte-americano a quem é atribuída a famosa frase “não há boa ou má publicidade”. Era conhecido pelas suas estratégias de marketing ousadas e inovadoras. O nome ‘Visa Cash App RB’ é bem capaz de ter sido pensada para ter exatamente o efeito que está a ter. “não há boa ou má publicidade, é preciso é que falem de nós”. Barnum acreditava que qualquer publicidade era boa, independentemente de ser positiva ou negativa. Ele dizia que “se não estás na imprensa, estás morto”, frase frequentemente citada por profissionais de marketing e relações públicas. O novo nome da Alpha Tauri, Visa Cash App RB, deixou a imprensa em pé de vento… Michel Milewski, correspondente do jornal alemão Bild, disse: “O quê?” Ilari Savonen, da emissora finlandesa MTV, concordou que o novo nome é horrível e até a agência noticiosa alemã DPA admitiu que é bastante invulgar. El Mundo Deportivo descreveu a Visa Cash App RB como um nome chocante, enquanto o jornal desportivo espanhol Marca considera que é o nome mais feio da história da F1. Adeus Alpha Tauri”, disse Daniele Sparisci, correspondente de F1 do Corriere della Sera, acrescentando: “O novo nome da equipa de Faenza é um cartão de crédito”, gracejou. A Sky Deutschland fez manchete: “A equipa de Fórmula 1 recebe um nome estranho”. De acordo com Tobias Gruner, que escreve para o Auto Motor und Sport, a Red Bull teve mesmo de levar algum tempo a convencer a Liberty Media, proprietária da F1, de que o novo nome devia ser autorizado. Os rumores nas redes sociais sugerem que os elementos da equipa sediada em Faenza já se referem à Visa Cash App RB por um acrónimo: V-CARB.

