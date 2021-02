Adeptos ‘dizem’: F1 melhorou 20% de 2019 para 2020

Há dados interessantes no documento relativos às audiências da F1 em 2020. Entre eles, o facto da Fórmula 1 continuar a melhorar a sua perceção geral e satisfação no seio dos adeptos. Dos 6.000 fãs inquiridos (ndr, Fonte: ‘Goodform Inquérito bianual F1 Attitudes’ entre 6000 adeptos ‘hardcore’ na F1 Fan Voice, o que é uma boa ‘amostragem’, 72% dos inquiridos, são de opinião que F1 melhorou nos últimos dois anos em comparação com os 52% inquiridos em Junho de 2019.



68% acreditam que F1 está em boas mãos, sob o comando da Liberty Media em contraponto aos 56% em 2019, e 71% classificam a sua satisfação por ser um adepto de F1 como 8 (valores de 1 a 10) ou superior vs 44% em 2019. Além disso, os adeptos acreditam que a Fórmula 1 lidou muito bem com a pandemia global, com 90% a acreditar que as medidas de segurança postas em prática para permitir que as corridas se realizassem foram bem conseguidas. 81% acredita que a F1 comunicou bem com os adeptos durante o ‘lockdown’, 73% acreditando que a F1 lidou bem com a ausência de fãs nas corridas e 88% acreditando que o calendário de 2020 foi positivo.