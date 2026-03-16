Adeptos divididos entre entusiasmo pela corrida e críticas às novas regras no GP da China de F1

Corrida “muito divertida”, mas domínio da Mercedes preocupa…

A maioria dos adeptos elogia o Grande Prémio da China como “uma grande corrida”, com ação “praticamente em todas as voltas” e batalhas intensas tanto na frente como no pelotão intermédio.

O duelo prolongado entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton é apontado como um dos momentos altos, com um fã a admitir que a luta “lhe restaurou a fé nestes novos regulamentos”.

Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com o aparecimento de um novo domínio: “Mercedes parece um juggernaut (nada os consegue deter)”, nota um adepto, enquanto outro resume que a equipa “está 20 a 30 segundos à frente” da concorrência e “nem parece estar a forçar”.

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Primeira vitória de Antonelli e regresso de Hamilton ao pódio

A vitória de Andrea Kimi Antonelli é amplamente celebrada e descrita como um momento emotivo, com vários adeptos a referirem que o jovem “teve a medida de Russell” e geriu a prova “de forma brilhante”, apesar de alguns erros. A confusão no anúncio do pódio – em que o italiano foi apresentado como “Kimi Räikkönen” – é alvo de humor, com muitos a dizer que isso explica o seu ar visivelmente surpreendido.

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O primeiro pódio de Hamilton com a Ferrari é outro foco de atenção positiva, com comentários a sublinhar que o britânico “ainda a tem” e que se mostra “feliz, motivado e a divertir‑se a pilotar outra vez”. Um adepto confessa: “Rezei para ver Lewis no pódio de vermelho… e aconteceu”.

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Novos regulamentos: boa corrida, motor criticado

O debate sobre os novos regulamentos domina grande parte das reações. Muitos fãs consideram que, em Xangai, “as novas regras estão a entregar exatamente o que foi prometido”, com mais ultrapassagens fora das zonas clássicas e lutas prolongadas, em contraste com as “procissões” e comboios de DRS do passado. Há quem peça à FIA para “não mudar nada” na filosofia geral, defendendo que “o espetáculo está fantástico” e que “há batalhas por todo o pelotão, do primeiro ao último”.

Contudo, a componente híbrida é alvo de críticas insistentes. Adeptos que apreciaram a corrida admitem, ainda assim, que “as novas regras são más” no que toca às unidades motrizes, apontando o fenómeno de “clipping” e “superclipping” (quando o motor elétrico para de fornecer potência antes do final de uma reta), com perda de potência a meio da reta, como “ridículo” para a Fórmula 1.

Um comentário resume a sensação ambivalente: “Foi divertido porque isto é Mario Kart com power‑ups… mas continua a ser estranho ver o carro perder velocidade antes da travagem”. Há quem tema que a divisão 50/50 entre motor de combustão e elétrico aproxime demasiado a F1 da Fórmula E, enquanto outros defendem que “a corrida ao desenvolvimento é o que faz da F1 aquilo que ela é” e lembram que a categoria sempre conviveu com soluções “artificiais” como DRS, KERS ou pneus de alta degradação.

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Divisão em torno de Max Verstappen e do conceito de “verdadeiros fãs”

As declarações de Max Verstappen, que terá sugerido que a corrida não foi “para verdadeiros fãs de F1”, inflamaram a discussão. Vários adeptos acusam o neerlandês e a Red Bull de serem “maus perdedores”, lembrando que nunca contestaram regulamentos quando dominavam e que agora classificam as novas regras de “lixo” por estarem em desvantagem. Um utilizador cita mesmo um antigo membro da estrutura da equipa: “Se tens um problema, muda o teu carro”.

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Ao mesmo tempo, há quem relativize, recordando que Hamilton também enfrentou críticas semelhantes quando deixou de vencer e que “a energia é a mesma” sempre que um campeão perde a superioridade técnica. Outros fãs insistem que é possível “gostar das corridas e achar que as regras são más”, rejeitando a polarização entre “falsos” e “verdadeiros” adeptos.

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Fiabilidade frágil e protagonismo inesperado do meio do pelotão

A pouca fiabilidade dos novos carros é outro tema recorrente, com sete desistências e várias equipas incapazes de alinhar na grelha. Um adepto lembra que “é só a segunda corrida de grandes mudanças de regulamento”, comparando o cenário a 2014, quando muitos monolugares também ficaram pelo caminho nas primeiras provas.

​Este contexto abriu espaço para surpresas: a Haas é repetidamente destacada por estar “em quarto nos construtores, à frente das duas equipas Red Bull”, enquanto Alpine é elogiada por conseguir rodar “no top 5/6 em ritmo puro” graças à forma como explora o motor Mercedes. Oliver Bearman recebe elogios por terminar em quinto, com um fã a pedir para “parar a contagem” ao vê‑lo nessa posição do Mundial, e Franco Colapinto é apontado como exemplo de piloto que “marcou mais pontos hoje do que em toda a época de 2025”.

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Imagem global: bom espetáculo, mas com “gimmicks (truques)” por afinar

No balanço geral, os adeptos consideram que a temporada começou “melhor do que a anterior”, com todas as corridas e sprints até agora a oferecerem mais ação e variedade. Muitos defendem pequenos ajustes – menos potência elétrica para reduzir o ‘clipping’ (quando o motor elétrico para de fornecer potência antes do final de uma reta), ligeiras alterações no formato de qualificação – mas avisam contra mudanças estruturais apressadas. “Não estou apaixonado pelos novos carros, mas houve grandes batalhas durante quase toda a corrida”, resume um fã.​

A ideia de “corrida yo‑yo”, em que as ultrapassagens são facilitadas por modos de bateria e depois invertidas na volta seguinte, continua a dividir opiniões, entre quem vê nisso “gimmicks (truques) necessários para evitar comboios” e quem prefere uma Fórmula 1 menos dependente de gestão eletrónica. Para já, porém, a sensação dominante após o GP da China é de um campeonato com mais histórias no pelotão e um futuro que dependerá da capacidade das equipas em se aproximarem de uma Mercedes que, aos olhos dos adeptos, “ainda nem sequer mostrou tudo”.

FOTOS MPSA Agency e Pirelli