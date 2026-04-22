Adeptos da F1 divididos face às alterações de emergência aos regulamentos de 2026

A Fórmula 1 e a FIA aprovaram um pacote de mudanças de meia-época aos regulamentos técnicos de 2026, na sequência de críticas generalizadas ao fenómeno do ‘super clipping’ e às disparidades de velocidade entre monolugares em pista. As alterações, acordadas com todas as partes envolvidas, entraram na sua maioria em vigor de imediato — mas a receção da comunidade de adeptos está longe de ser unânime.

Alterações aprovadas três corridas após o início da época

O pacote inclui seis medidas principais. A potência de recarregamento durante o ‘super clipping’ sobe dos 250 kW para os 350 kW, com o objetivo de encurtar o tempo em que os carros circulam com menor velocidade nas retas, reduzindo o diferencial de velocidade entre pilotos. O limite máximo de energia recuperada por volta na qualificação passa de 8 MJ para 7 MJ, visando que os pilotos circulem mais tempo em plena aceleração e com menos recurso a estratégias de recuperação de energia pouco convencionais.

A potência do modo boost em condições de corrida fica agora limitada a 150 kW acima da potência corrente no momento da ativação, de forma a conter diferenças de desempenho súbitas. O número de eventos em que podem aplicar-se limites de energia alternativos e mais baixos, adaptados às características do circuito, passa de 8 para 12 corridas. Introduz-se igualmente um sistema de deteção de arranque com baixa potência, capaz de identificar carros com aceleração abaixo do normal logo após o largar da embraiagem e, nesse caso, ativar automaticamente o MGU-K para garantir um mínimo de aceleração sem conferir vantagem desportiva. Por fim, os pneus de chuva intermédia passam a poder ser aquecidos com mantas térmicas durante a volta de aquecimento, mediante decisão do Diretor de Prova.

“Pelo menos estão a tentar corrigir. Só posso aplaudir”

A reação mais recorrente nos fóruns especializados e nas redes sociais é de prudência cautelosa. Um adepto resume o sentimento mais comum: “Pelo menos estão a tentar corrigir. Só posso aplaudir.” Outro aguarda os efeitos em pista antes de se pronunciar: “Vamos esperar para ver. Mas parece batom num porco.”

Uma das críticas mais repetidas diz respeito à falta de controlo do piloto sobre a gestão de energia, num contexto em que boa parte das decisões é tomada pelos sistemas informáticos dos carros. “O piloto não controlar o ‘deployment’ continua a ser um problema enorme quando isso tem um papel tão determinante”, escreveu um utilizador, acrescentando que as alterações mais profundas deverão aguardar até 2027.

Complexidade crescente divide a comunidade

Parte dos adeptos reconhece as limitações do que pode ser feito a três corridas do início da época, mas não deixa de apontar o dedo à raiz do problema. “Sabem que os regulamentos são mesmo maus quando surgem múltiplas alterações de emergência com apenas três corridas disputadas”, escreveu um utilizador. “Fica claro que o sistema 50/50 nunca deveria ter avançado desta forma.” Outros são ainda mais diretos: “Isto é tudo pensos rápidos. O regulamento é conceptualmente defeituoso e nada abaixo de alterar a distribuição de potência o vai resolver.”

A questão da inteligibilidade do espetáculo para o público em geral também domina o debate. “250 kW aqui, 350 kW ali… nada disto é visível ou compreensível para os adeptos”, afirmou um utilizador com particular ressonância na discussão. “Quando vejo uma ultrapassagem em pista, já não sei se foi talento ou sorte até sete horas depois, quando as equipas de relações públicas publicam os dados.” Outro adepto com décadas de acompanhamento da modalidade foi mais longe: “Não reconheço mais esta Fórmula 1. ‘Boost limits’, ‘8MJ para 7MJ’, ‘deteção de baixa potência’… O que é que notícias da Formula E têm a ver com a Fórmula 1?”

A medida dos arranques gera polémica específica

Entre as seis alterações aprovadas, a que introduz a deteção automática de arranque com baixa potência é a que mais divide opiniões. Alguns adeptos interpretam-na como uma questão de segurança legítima, face às disparidades extremas de velocidade observadas nos arranques nas primeiras corridas da época, incluindo situações em que carros quase pararam na grelha de partida. “Era só uma questão de tempo até alguém ser embatido por trás na partida com esses carros sem velocidade enquanto os outros voavam”, escreveu um utilizador.

Outros, porém, veem a medida com desconfiança, questionando se poderá ser explorada taticamente pelas equipas ou se beneficia desproporcionalmente determinados construtores. Houve também quem a associasse ironicamente à lógica dos videojogos: “E se tiveres um mau arranque recebes um boost. O campeonato Mario Kart prossegue como previsto.”

Pedidos de regresso ao passado e ceticismo quanto ao futuro

Uma corrente significativa de adeptos não se fica pela crítica às alterações pontuais e questiona diretamente o modelo conceptual dos regulamentos de 2026, defendendo o abandono da eletrificação pesada em favor de unidades de potência mais simples. “Deem-me de volta os V10 e acabou-se a conversa”, escreveu um utilizador, numa posição amplamente partilhada nos comentários. Outros apelam a uma solução mais moderada para 2027 ou 2028, que reduza a dependência da bateria e devolva ao piloto um papel mais determinante.

A FIA e a Fórmula 1 sublinham que as alterações foram acordadas com todos os intervenientes, incluindo pilotos e equipas, e que a avaliação do impacto em pista prosseguirá ao longo das próximas corridas, com novos ajustes a serem considerados no final da época.