Acordo entre Alpine e Williams pode permitir a Logan Sargeant mais quilómetros num Fórmula 1 | AutoSport

Logan Sargeant conseguiu os pontos necessários para a obtenção da Superlicença que lhe permite ocupar o lugar de piloto principal na Williams em 2023, devendo ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O piloto norte-americano completou um programa intenso de treinos livres com a equipa de Grove e vai ainda completar o teste de pós-época aos comandos do FW44, no entanto pode ainda acumular mais quilómetros e tempo ao volante de um monolugar de Fórmula 1 se a Williams aceitar a proposta da Alpine em colocar Sargeant dentro de um carro francês durante a pausa de inverno. Trata-se de usar o piloto nos testes privados permitidos pelo regulamento e que possibilitam a utilização de monolugares antigos, como aconteceu na Alpine, por exemplo com Nyck de Vries, Jack Doohan ou Oscar Piastri.

A invulgar cooperação entre duas equipas da Fórmula 1, que ainda não foi confirmada pela Williams, surge na sequência do acordo de empréstimo de Oscar Piastri à equipa de Grove antes do anúncio da saída de Fernando Alonso da equipa francesa e da assinatura do contrato do piloto australiano com a McLaren para 2023.

Apesar de ainda não confirmado pela Williams, Jost Capito recordou que a equipa tem boas relações com todas as outras equipas, e que sem isso, a vinda de Alexander Albon teria sido impossível.