Acordo de princípio entre a Cadillac e a Fórmula 1 para 2026

A Fórmula 1 e a marca Cadillac da General Motors têm um acordo de princípio para a entrada na Fórmula 1 em 2026

A Fórmula 1 anunciou hoje que chegou a um acordo de princípio com a General Motors (GM) para apoiar a entrada da GM/Cadillac como 11ª equipa na grelha de partida da Fórmula 1 em 2026.

Há muito que a Fórmula 1 tem mantido um diálogo com a General Motors e os seus parceiros da TWG Global, relativamente à viabilidade de uma entrada na sequência da avaliação comercial e da decisão tomada pela Fórmula 1 em janeiro de 2024, ao longo deste ano, alcançaram marcos operacionais e deixaram claro o seu compromisso de marcar a décima primeira equipa como GM/Cadillac, e que a GM entrará como fornecedor de motores numa altura posterior.

Agora a Fórmula 1 está em condições de avançar com este processo de candidatura e fornecerá mais informações oportunamente. Para Greg Maffei, Presidente e Diretor Executivo da Liberty Media: “Com os planos de crescimento contínuo da Fórmula 1 nos EUA, sempre acreditámos que acolher uma marca norte-americana como a GM/Cadillac na grelha e a GM como futuro fornecedor de unidades de potência poderia trazer valor e interesse adicionais ao desporto.

Acreditamos que a liderança da General Motors e dos seus parceiros registou progressos significativos na sua preparação para entrar na Fórmula 1. Estamos entusiasmados por avançar com o processo de candidatura da equipa GM/Cadillac para entrar no Campeonato em 2026.”

Já Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1: “O compromisso da General Motors e da Cadillac com este projeto é uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso desporto. Estamos ansiosos por ver o progresso e o crescimento desta aplicação, certos da total colaboração e apoio de todas as partes envolvidas.”

Por fim, Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA: “A General Motors é uma grande marca global e uma potência no mundo dos OEM (Original Equipment Manufacturer) e está a trabalhar com grandes parceiros. Apoio plenamente os esforços envidados pela FIA, pela Fórmula 1, pela GM e pela equipa para manter o diálogo e trabalhar no sentido de alcançar este resultado de um acordo de princípio para fazer avançar esta candidatura para trazer uma equipa da marca GM/Cadillac para a grelha do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2026. Todas as partes, incluindo a FIA, continuarão a trabalhar em conjunto para garantir que o processo avance sem problemas”.

Mark Reuss, Presidente da General Motors: “Como o pináculo dos desportos motorizados, a F1 exige inovação e excelência que ultrapassam os limites. É uma honra para a General Motors e para a Cadillac juntarem-se à principal série de corridas do mundo, e estamos empenhados em competir com paixão e integridade para elevar o desporto para os fãs de corridas em todo o mundo. Este é um palco global para demonstrarmos os conhecimentos de engenharia e a liderança tecnológica da GM a um nível totalmente novo.”

Dan Towriss, Diretor Executivo da TWG Global para os desportos motorizados: “Estamos entusiasmados com a parceria com a General Motors para trazer uma presença dinâmica à Fórmula 1. Juntos, estamos a reunir uma equipa de classe mundial que irá personificar a inovação americana e proporcionar momentos inesquecíveis aos fãs de corridas em todo o mundo. Agradecemos o apoio da FIA e da FOM à nossa candidatura e o seu reconhecimento do valor que podemos trazer ao campeonato.”