Acordo da Concórdia não assinado é um enorme risco para a F1

Esta pandemia de coronavírus está a ter grandes efeitos no desporto mundial, em geral, sendo que na Fórmula 1 há um dado que pode fazer muita mossa na disciplina e tem a ver com o facto desta crise ter ocorrido antes das dez equipas terem aderido ao novo Acordo da Concórdia para 2021. Desta forma, passou a existir o risco dos construtores envolvidos poderem retirar-se como forma de poupar custos. Os acordos assinados preveem multas, mas se não forem renovados a F1 arrisca que as administrações tenham ali um ótimo ‘argumento’ onde poupar e sair da F1. Isto aplica-se especificamente à Mercedes e à Renault.