Acidente de Zhou Guanyu em Silverstone leva a alteração de regra na F1 | AutoSport

Entre várias outras, a FIA mudou uma regra de design nos monolugares de 2023, depois do que sucedeu no arranque do GP da Grã-Bretanha com Zhou Guanyu, que capotou violentamente o seu Alfa Romeo. Na sequência da investigação ao acidente a FIA concluiu que é necessário aumentar a segurança dos roll bar, que cedeu no caso da Alfa Romeo.

As novas regras de 2023 estabelecem que os monolugares devem ter um topo arredondado no topo do roll bar para impedir que a cabeça do piloto raspe no chão. A Alfa Romeo era a única equipa que possuía um roll bar de aro único, que apesar de ter passado os ‘crash tests’ exigidos pela FIA, o que se concluiu do acidente levou a FIA a mudar as coisas e a elevar a fasquia da segurança, obrigando agora a que os desenhos dos monolugares tenham um topo de roll bar arredondado, mais fortalecido de modo a que algo semelhante suceda.

Para quem assistiu ao acidente ficou desde logo claro que foi o Halo que salvou o piloto e tornou-se óbvio para todos que os testes do roll bar teriam de ser alterados obrigando a que sustenha mais ‘forças’ caso acidentes dos estilo voltem a suceder.