Acidente de Oliver Bearman no Japão expõe falhas das regras de 2026 na Fórmula 1

O acidente de Oliver Bearman no Grande Prémio do Japão colocou a segurança no centro do debate sobre os regulamentos de 2026 da Fórmula 1 e acelerou a pressão sobre a FIA para introduzir ajustes antes das próximas corridas. No paddock de Suzuka, o despiste do jovem piloto passou a ser encarado como o primeiro grande sinal de rutura de um modelo técnico que já vinha a gerar críticas devido às elevadas diferenças de velocidade provocadas pela gestão de energia.

A questão ganhou nova dimensão porque os receios tinham sido manifestados ainda na pré-temporada, tanto por responsáveis de equipa como por pilotos. Entre os pontos mais contestados está o chamado “super clipping”, fenómeno em que um carro perde subitamente velocidade em reta ao entrar em fase de recuperação de energia, criando deltas perigosos para quem surge atrás em potência máxima.

Delta de velocidade reacende críticas

De acordo com a informação que circula no paddock, Bearman aproximava-se em modo de ataque quando encontrou à sua frente um carro em fase de ‘harvesting’ (colheita de energia), o que terá criado uma diferença de velocidade estimada entre 50 e 60 km/h. Numa zona rápida como Suzuka, essa variação reduz drasticamente o tempo de reação e reforça a perceção de que a nova fórmula técnica pode gerar situações limite em plena reta.

Andrea Stella e Lando Norris estavam entre os que já tinham alertado para esse risco desde os testes de Barcelona. A leitura feita nos bastidores é a de que o acidente validou da forma mais dura preocupações antigas sobre a forma como a gestão elétrica está a condicionar a condução e a segurança em pista.

GPDA endurece o discurso

A frustração dos pilotos saiu reforçada do Japão. Carlos Sainz, citado como uma das vozes mais firmes da GPDA, sustentou que os pilotos alertaram a FIA para o risco de “velocidades de aproximação” excessivas em circuitos rápidos, mas que esses avisos não tiveram resposta imediata.

Também outras figuras do paddock têm descrito esta nova realidade com crescente desconforto. Fernando Alonso terá falado num “campeonato de baterias”, enquanto Esteban Ocon comparou o atual modelo a um “Mario Kart real”, numa crítica à ideia de que o controlo da energia pode pesar mais do que a travagem, a coragem e a leitura de corrida.

FIA prepara resposta

A FIA já indicou que vai avaliar os regulamentos de 2026 na sequência do acidente de Bearman, abrindo a porta a discussões técnicas urgentes durante o mês de abril. Entre as soluções em análise, segundo a informação avançada no paddock, estão ajustes nos algoritmos de distribuição de energia e o reforço dos sistemas de aviso visual para carros em recuperação total.

A vitória da Mercedes e o rendimento competitivo dos novos monolugares mostram que a tecnologia funciona do ponto de vista da performance. Ainda assim, em Suzuka, a prioridade mudou de imediato: antes de Miami, a Fórmula 1 terá de provar que consegue tornar esta nova era mais segura sem comprometer a essência da competição