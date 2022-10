A pena aplicada à Red Bull foi adequada? (Sondagem) | AutoSport

Depois de muitos dias de acusação e incerteza, foi conhecido o desfecho final da polémica do limite orçamental ultrapassado pela Red Bull. Uma multa e uma redução do tempo no túnel de vento em 10% foi o que a Red Bull e a FIA acordaram para colocar termo a toda esta situação.

Qualquer que fosse a pena aplicada, o resultado iria ser sempre alvo de críticas. A FIA entendeu os argumentos da Red Bull, mas não podia deixar passar em claro esta falha, correndo o risco de colocar toda a filosofia do limite orçamental em risco. Assim, foi atribuída uma pena, que aos olhos da Red Bull é severa demais e aos olhos dos adversários é demasiado branda. A verdade, como em situações deste género, poderá estar no meio.

A multa, para uma estrutura como a Red Bull não deverá ser problemática e poderá ser resolvida de forma mais ou menos simples, apesar de ser significativa. Mas os 10% de redução do tempo de túnel de vento serão um handicap considerável. A Red Bull começa o ano 2023 já com menos 30% do tempo disponível a menos, como estipulado pelas regras, que dizem que o primeiro classificado terá 70% do tempo de túnel de vento. No total, 63% do tempo de Túnel de vento nominal, o que não pode ser menosprezado. Num jogo de margens pequenas como a F1, tudo isto deve ser tido em conta. No entanto, podemos (e devemos) questionar se não é uma pena leve para uma equipa que começa 2023 com vantagem e que foi a única a ultrapassar o limite e a cometer os erros explicados, sendo que sete equipas estão sediadas no mesmo país e enfrentam os mesmo problemas ao nível da fiscalidade e do ambiente económico.

O Dr. Helmut Marko disse à Sky Deutschland: “Infelizmente, muitos dos nossos argumentos não foram tidos em conta. Houve alterações de regras a muito curto prazo e os créditos fiscais não foram devidamente tidos em conta. Talvez a FIA quisesse fazer de nós um exemplo, porque as regras ainda são muito novas. A penalização desportiva é dura, mas está quase no limite em que ainda acreditamos que podemos ser competitivos nos próximos anos”.

O Toto Wolff, da Mercedes, referiu em tom irónico a questão do gasto excessivo da Red Bull em serviços de catering e em baixas médicas: “Temos também uma cantina e baixas médicas. O raciocínio não é correto e, no final do dia, as explicações são supérfluas. Nove equipas estavam abaixo do limite, uma estava em cima e a outra está agora a contar histórias sobre o assunto”. Contudo, o chefe da Mercedes não consegue avaliar os efeitos da penalização. “É muito dinheiro e mesmo os 10 por cento são muito na Fórmula 1. E a outra coisa é que eles sofreram danos de reputação”.

O vice-diretor da Ferrari, Laurent Mekies, concorda: “Não podemos estar satisfeitos com a penalização, uma vez que não há redução orçamental para 2023. Por isso, podem gastá-lo noutro lugar e melhorar o carro. Mesmo assim, temos agora de virar a página e esperamos não ter de esperar tanto tempo pelo limite orçamental para 2022.”

Será que a pena aplicada à Red Bull foi ajustada? Foi demasiado branda? Foi exagerada? Diga-nos a sua opinião.

