A partir de agora: Sir Lewis Hamilton | AutoSport

Sir Lewis Hamilton foi nomeado cavaleiro, como reconhecimento da sua brilhante carreira na Fórmula 1. O piloto foi ‘ordenado’ pelo Príncipe de Gales durante uma cerimónia de investidura do Castelo de Windsor.

O título de cavaleiro (knight) ou dama (dame) é das mais altas honras que um indivíduo pode receber no Reino Unido. No passado, este título era concedido pelo monarca somente devido a algum feito militar, mas atualmente as mais variadas contribuições ao país e à vida pública também são honradas. De políticos a cientistas, de atores a professores, de empresários a desportistas, é grande a gama de agraciados com o título.

São várias Ordens e tipos de honras do império britânico, mas a mais comum delas é se tornar membro da Ordem do Império Britânico (OBE), como é por exemplo Malcolm Wilson (M-Sport). Esta Ordem foi criada em 1917 pelo Rei George V para honrar os civis que tinham alcançado feito heroico na guerra.

Hamilton teve com ele a sua mãe, Carmen Lockhart. Hamilton é o quarto piloto de F1 a ser nomeado cavaleiro, seguindo os passos de Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss e Sir Jackie Stewart e o primeiro a ser galardoado com a honra enquanto ainda compete.