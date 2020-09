A metamorfose da Racing Point em Aston Martin

A Racing Point de 2021, leia-se Aston Martin, não vai ser cor-de-rosa. Isto está muito perto de ser uma não-notícia, porque é quase evidente, mas a verdade é que cor-de-rosa é a cor do patrocinador a BWT, e por isso as coisas podem não ser assim tão lineares. Mas deve mesmo mudar. Lance Stroll disse em entrevista à Motorsportweek que: “Acredito que será o verde britânico típico das corridas, por isso será muito bom”, disse. Como se percebe, não é muito difícil de perceber que deve ser mesmo assim, pois quem o diz é o filho do patrão. O ‘acredito’ é a margem para o “não disse que iria ser”. Talvez troquem a BWT pela 7Up…