A ‘Ilusão do Conforto’: O risco de Oscar Piastri na sucessão de Max Verstappen

Há algum tempo que se fala da possibilidade de Max Verstappen sair da Red Bull, em virtude do seu descontentamento com os regulamentos de motores introduzidos esta temporada, admitindo por isso, inclusivamente, a possibilidade de deixar a Fórmula 1.

É nesse contexto que surge o rumor de que Oscar Piastri pode ser o escolhido para substituir o neerlandês em Milton Keynes. Contudo, em declarações no podcast High Performance Racing, Rob Smedley recorreu à experiência vivida na Ferrari para enquadrar o cenário. “Se és piloto nessa equipa e tens dificuldades face ao teu colega, qual é a opção? Sais para uma equipa pior, que na verdade não tem hipótese de ganhar o campeonato do mundo, mas onde podes ser o melhor piloto?”, questionou. O engenheiro foi peremptório: “Já vi isso acontecer muitas vezes e nunca vi resultar bem. Nunca vi um piloto ficar mais feliz.”

Para Smedley, a mudança exige duas condições difíceis de reunir em simultâneo: “Tens de ser o número um nessa nova equipa, o que sabes que podes ser. Mas essa equipa também tem de subir até se tornar a melhor. E essas duas coisas são mais raras.”

Fator de Instabilidade na Red Bull

Na verdade, o descontentamento de Verstappen não é apenas técnico e regulamentar, é também desportivo. Se a Red Bull estivesse na posição da Mercedes este ano, duvidamos que falasse da mesma forma. E se a Red Bull não está bem, faria sentido Piastri trocar uma equipa que já mostrou poder vencer este ano por um lugar de primeiro piloto? Poderá ser uma espécie de ‘Ilusão do Conforto’, pois sair de uma equipa de topo para ser o “número um” numa equipa neste momento inferior é frequentemente um erro de carreira. O piloto ganha estatuto interno, mas perde a capacidade de lutar por vitórias.

E, como todos sabemos, a felicidade de um piloto está intrinsecamente ligada às vitórias. Ser o melhor piloto numa equipa mediana não compensa a frustração de não lutar por vencer corridas.

Se o rumor de Piastri substituir Verstappen se concretizar, o cenário é de risco elevado: Piastri não teria garantias de que a Red Bull voltaria em breve a lutar na frente, até por causa dos novos motores Honda, e há ainda o risco de afirmação, pois para o piloto, a mudança só resulta se ele conseguir ser o líder incontestado e, simultaneamente, a equipa voltar a ser a melhor, ou, pelo menos, das melhores, as que lutam por vitórias. E juntar os dois fatores é raro, embora não impossível.

Portanto, a conclusão é que o ego (ser o nº 1) nunca deve sobrepor-se à performance do carro na hierarquia de decisões de um piloto de topo. Mas Piastri lá saberá. Não será mais fácil lutar para suplantar Lando Norris internamente?