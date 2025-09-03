A história da Ford na Fórmula 1… que prossegue em 2026

A Ford foi, até ao ano passado, o terceiro fabricante de motores de maior sucesso na história da F1 atrás da Ferrari e da Renault, apesar de ter deixado o desporto em 2004 com a Jaguar Racing e vendido a equipa à Red Bull Racing. Só no ano passado, a Mercedes desempatou com a Ford, chegando aos 11 títulos mundiais, mais um do que a Ford.

Como se sabe, a Ford vai regressar à Fórmula 1 a partir da temporada de 2026, em parceria técnica com a Oracle Red Bull Racing para o desenvolvimento de unidades de potência híbridas de próxima geração. A Ford irá fornecer a sua experiência em tecnologias elétricas, de baterias e de software, enquanto a Oracle Red Bull Racing e a Racing Bulls utilizarão estas unidades de potência.

A história da marca norte-americana na F1 está cheia de sucessos, tanto como campeonato de construtores (10) como de pilotos (13). No total, a Ford ganhou um notável número de 174 Grandes Prémios.

A Ford entrou na Fórmula 1 pela primeira vez em 1967 com o agora lendário motor DFV.

O motor era uma parceria com a Cosworth Racing e foi revelado em Abril de 1967.

Apenas 2 meses mais tarde, o motor fez a sua estreia no Grande Prémio da Holanda e ganhou a corrida na parte de trás do Lotus Ford de Jim Clark.

A DFV passou a ser o motor de corrida de F1 mais bem sucedido de todos os tempos, tendo conseguido 155 vitórias desde 1967 até à sua última corrida em 1983, quando Keke Rosberg utilizou o motor para ganhar o Grande Prémio do Mónaco pouco antes do início da era Turbo.

Mesmo após a reforma da DFV, a Ford continuou a correr com motores turbo e naturalmente aspirados, culminando no Ford Zetec R V8 que levou Michael Schumacher ao seu primeiro Campeonato Mundial de F1 em 1994

Campeonatos de pilotos

1968 Graham Hill-Lotus Ford

1969 Jackie Stewart-Matra Ford

1970 Jochen Rindt-Lotus Ford

1971 Jackie Stewart-Lotus Ford

1972 Emmerson Fittipaldi-Lotus Ford

1973 Jackie Stewart-Lotus Ford

1974 Emmerson Fittipaldi-McLaren Ford

1976 James Hunt-McLaren Ford

1978 Mario Andretti-Lotus Ford

1980 Alan Jones-Williams Ford

1981 Nelson Piquet-Brabham Ford

1982 Keke Rosberg-Williams Ford

1994 Michael Schumacher-Benetton Ford

Campeonatos de construtores

1968 Gold Leaf Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth

1969 Matra International – Matra-Ford Cosworth

1970 Gold Leaf Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth

1971 Elf Team Tyrrell – Tyrrell-Ford Cosworth

1972 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth

1973 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth

1974 Marlboro Team Texaco – McLaren-Ford Cosworth

1978 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth

1980 Albilad Williams Racing Team – Williams-Ford Cosworth

1981 Albilad Williams Racing Team – Williams-Ford Cosworth

O timeline da Ford na Fórmula 1: