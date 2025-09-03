A história da Ford na Fórmula 1… que prossegue em 2026

A Ford foi, até ao ano passado, o terceiro fabricante de motores de maior sucesso na história da F1 atrás da Ferrari e da Renault, apesar de ter deixado o desporto em 2004 com a Jaguar Racing e vendido a equipa à Red Bull Racing. Só no ano passado, a Mercedes desempatou com a Ford, chegando aos 11 títulos mundiais, mais um do que a Ford.
Como se sabe, a Ford vai regressar à Fórmula 1 a partir da temporada de 2026, em parceria técnica com a Oracle Red Bull Racing para o desenvolvimento de unidades de potência híbridas de próxima geração. A Ford irá fornecer a sua experiência em tecnologias elétricas, de baterias e de software, enquanto a Oracle Red Bull Racing e a Racing Bulls utilizarão estas unidades de potência.
A história da marca norte-americana na F1 está cheia de sucessos, tanto como campeonato de construtores (10) como de pilotos (13). No total, a Ford ganhou um notável número de 174 Grandes Prémios.
A Ford entrou na Fórmula 1 pela primeira vez em 1967 com o agora lendário motor DFV.
O motor era uma parceria com a Cosworth Racing e foi revelado em Abril de 1967.
Apenas 2 meses mais tarde, o motor fez a sua estreia no Grande Prémio da Holanda e ganhou a corrida na parte de trás do Lotus Ford de Jim Clark.
A DFV passou a ser o motor de corrida de F1 mais bem sucedido de todos os tempos, tendo conseguido 155 vitórias desde 1967 até à sua última corrida em 1983, quando Keke Rosberg utilizou o motor para ganhar o Grande Prémio do Mónaco pouco antes do início da era Turbo.
Mesmo após a reforma da DFV, a Ford continuou a correr com motores turbo e naturalmente aspirados, culminando no Ford Zetec R V8 que levou Michael Schumacher ao seu primeiro Campeonato Mundial de F1 em 1994
Campeonatos de pilotos
- 1968 Graham Hill-Lotus Ford
- 1969 Jackie Stewart-Matra Ford
- 1970 Jochen Rindt-Lotus Ford
- 1971 Jackie Stewart-Lotus Ford
- 1972 Emmerson Fittipaldi-Lotus Ford
- 1973 Jackie Stewart-Lotus Ford
- 1974 Emmerson Fittipaldi-McLaren Ford
- 1976 James Hunt-McLaren Ford
- 1978 Mario Andretti-Lotus Ford
- 1980 Alan Jones-Williams Ford
- 1981 Nelson Piquet-Brabham Ford
- 1982 Keke Rosberg-Williams Ford
- 1994 Michael Schumacher-Benetton Ford
Campeonatos de construtores
- 1968 Gold Leaf Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth
- 1969 Matra International – Matra-Ford Cosworth
- 1970 Gold Leaf Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth
- 1971 Elf Team Tyrrell – Tyrrell-Ford Cosworth
- 1972 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth
- 1973 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth
- 1974 Marlboro Team Texaco – McLaren-Ford Cosworth
- 1978 John Player Team Lotus – Lotus-Ford Cosworth
- 1980 Albilad Williams Racing Team – Williams-Ford Cosworth
- 1981 Albilad Williams Racing Team – Williams-Ford Cosworth
O timeline da Ford na Fórmula 1:
- Abril de 1967 – O motor Ford DFV, concebido e construído em parceria com a Cosworth Engineering, foi revelado.
- Junho de 1967 – o motor da DFV faz a sua estreia no Grande Prémio da Holanda em Zandvoort, onde dá propulsão ao Lotus Ford de Graham Hill para a pole position e depois, na corrida, permitiu a Jim Clark chegar à vitória no seu Lotus Ford 49.
- No seu ano de estreia, a DFV levou o Lotus a 2º no Campeonato de Construtores e Jim Clark a 3º no Campeonato de Pilotos.
- No total, a DFV Ford venceu 4 corridas na temporada de estreia de 1967.
- Em 1968, a Lotus perdeu direitos exclusivos sobre o motor da DFV, e a Ford forneceu motores à Lotus, McLaren e Matra com o lendário Jackie Stewart ao volante.
- No que viria a ser, tragicamente, a última corrida de F1 de sempre de Jim Clark, a Lotus com motor Ford ficou em primeiro e segundo lugar na abertura da temporada na África do Sul, com Jim Clark a vencer e Graham Hill em segundo.
- Em 1968, a Lotus Ford venceu o Campeonato de Pilotos (Graham Hill) e o Campeonato de Construtores (Lotus Ford). Além disso, tanto a Matra ‘powered’ Ford como a McLaren ‘powered’ Ford também ganharam corridas nas mãos de Jackie Stewart e Bruce McLaren.
- No total, a Ford – automóveis com motorização Ford venceram todas as provas em cada uma delas em 1968 – um total de 11 das 12 corridas e os carros com motor Ford terminaram em 1º, 2º e 3º no Campeonato Mundial de Construtores
- Em 1969, os motores Ford alimentaram as equipas Lotus, McLaren, Matra e Brabham, bem como um número de equipas privadas mais pequenas.
- A Ford ganhou em 1969 cada uma das 11 corridas da época. A Ford foi o motor de Jackie Stewart para o Campeonato Mundial, bem como Jacky Ickx para 2º e Bruce McLaren para 3º.
- Matra Ford foi 1º no Campeonato de Construtores com Brabham Ford em 2º, Lotus Ford em 3º e McLaren Ford em 4º – uma época verdadeiramente dominante.
- Em 1970, a Ford forneceu motores à Tyrrell, McLaren, Team Surtees, Lotus e Brabham da equipa principal.
- Os motores Ford passaram a ganhar 8 das 13 corridas dessa época, levando Jochen Rindt ao Campeonato Mundial que tragicamente venceu a título póstumo, tendo perdido a sua vida no Grande Prémio de Itália em Monza.
- Mais uma vez, Ford venceu o Campeonato da Construtores com a Lotus e também veio em 3 de Março. Dos 5 primeiros fabricantes, a Ford impulsionou 4 deles.
- Em 1971 viu a Ford a alimentar a Lotus, March, Tyrrell, McLaren, Brabham e Surtees. Mais uma vez, um carro com motor Ford ganhou o Campeonato de Pilotos com um dominante Jackie Stewart. No total, os carros com motor Ford ganharam sete das 11 corridas dessa época para ganhar mais um Campeonato de Construtores, desta vez para a Tyrrell.
- 1972 Ford ‘alimentou’ as equipas Brabham, Lotus, March, McLaren, Tyrrell e Surtees, ganhando 10 das 12 corridas dessa época e entregando o Campeonato Mundial de Pilotos a Emerson Fittipaldi e o Campeonato de Construtores a Lotus Ford com Tyrrell Ford em 2º e McLaren Ford em 3º. Uma época verdadeiramente dominante!
- Em 1973, apenas a Ferrari e a BRM não tinham um motor Ford! Todas as outras equipas já estavam a trabalhar com o motor da DFV neste ponto.
Previsivelmente, portanto, os carros com motor Ford ganharam cada uma das 15 corridas dessa época! O Campeonato Mundial de Pilotos foi para Jackie Stewart no seu Tyrrell Ford e o Campeonato de Construtores foi para a Lotus Ford, com carros a motor Ford a chegarem nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares
- Uma vez mais, em 1974, a maioria da grelha estava a funcionar com motores Ford.
Desta vez, Ford venceu 12 das 15 corridas dessa época e deu a Emerson Fittipaldi o seu 2º Campeonato do Mundo no seu McLaren Ford. A McLaren também venceu o Campeonato de Construtores e 10 das 12 melhores equipas, todas elas tiveram motores Ford nesse ano.
- A Ford foi mais uma vez o motor dominante em 1975, ganhando 8 das 14 corridas dessa época. No entanto, foi a Ferrari de Niki Lauda que ganhou o Campeonato de Pilotos e Construtores desse ano.
- Em 1976, os carros da Ford ganharam 10 das 16 corridas da temporada, dando a James Hunt o seu primeiro e único Campeonato do Mundo no seu McLaren Ford. No entanto, a Ford perdeu o Campeonato de Construtores para a Ferrari, embora os motores Ford ocupassem 10 das 13 posições na tabela dos Construtores.
- Em 1977, os motores Ford ganharam 12 das 17 corridas, incluindo vitórias para as equipas Wolf Ford e Shadow Ford, assim como para Lotus Ford e McLaren Ford. Niki Lauda, piloto da Ferrari ganhou o Mundial de Pilotos enquanto a Ferrari ganhou o Construtores.
- 1978 viu 9 das 16 corridas serem ganhas por um motor Ford, com Mario Andretti no seu Lotus Ford ganhar o Campeonato de Pilotos e a Lotus Ford ganhar o Campeonato de Construtores.
- 1979 viu 8 das 15 vitórias em corridas para carros Ford com motor, incluindo a Ligier e a Williams. Jody Scheckter ganhou o seu primeiro Campeonato de Pilotos com a Ferrari, enquanto a Scuderia também ganhou o Campeonato de Construtores.
- 1980 foi mais um ano dominante para os monolugares da Ford que ganharam 11 das 14 corridas dessa época. Alan Jones ganhou o seu primeiro Campeonato do Mundo na Williams Ford, enquanto a Williams também ganhou o Campeonato de Construtores.
- Em 1981, a Ford obteve 8 vitórias em 15 corrida, com a Williams, Brabham e McLaren. Nelson Piquet ganhou o seu primeiro Campeonato do Mundo no Brabham Ford, enquanto a Williams Ford ganhou o Campeonato de Construtores.
- Em 1982 viu metade das 16 corridas ganhas pelos motores Ford, incluindo pela McLaren, Brabham, Lotus, Williams e Tyrrell. Keke Rosberg na sua Williams Ford ganhou o Campeonato do Mundo enquanto a Ferrari acabou de canalizar a McLaren, a motorizada da Ford, para ganhar o Campeonato de Construtores.
- 1983 foi um ano mais magro para a Ford, ganhando apenas 3 das 15 rondas desse ano. Nelson Piquet ganhou outro Campeonato do Mundo no seu BMW Brabham, enquanto a Ferrari ganhou o título de Construtores.
- 1984 foi outro ano magro para a Ford, uma vez que foi o único motor naturalmente aspirado na grelha no que se tinha tornado a era do turbo. Os motores Ford da Tyrrell não ganharam uma única corrida nessa época.
- 1985 foi a última temporada do que era então conhecido como o motor DFY Ford na traseira do Tyrrell. Mais uma vez, não houve vitórias nas corridas para o motor DFY Ford.
- 1986 assistiu à estreia do Ford Cosworth GBA 1.5 Turbo V6, mas o motor foi feito à pressa e por isso estava pouco desenvolvido, não tendo obtido vitórias durante todo o ano, num ano dominado pela Williams Honda e McLaren TAG.
- Em 1987 assistiu-se ao regresso dos motores naturalmente aspirados e do motor DFZ 3.5 V8 Ford na traseira dos monolugares das equipas Tyrrell Ford e Benetton Ford, entre outras. Os motores Ford terminaram em quinto e sexto lugar no Campeonato de Construtores, mas não ganharam nenhuma corrida numa temporada dominada pela Williams Honda.
- Os carros motorizados pela Ford não ganharam nenhuma corrida em 1988, mas esse ano assistiu-se ao aparecimento da equipa Benetton Ford, que terminou em 3º no Campeonato da Construtores. Entretanto, a McLaren Honda venceu 15 das 16 corridas dessa época.
- 1989 viu a Ford regressar ao topo do pódio quando Alessandro Nannini venceu o Grande Prémio do Japão no seu Benetton Ford. Os carros da Ford acabaram em 4º e 5º lugar no Campeonato de Construtores com a Benetton e Tyrrell, respectivamente.
- 1990 terminou com 2 vitórias para a equipa Benetton Ford, com Nelson Piquet a conquistar ambas, o que o ajudou a colocar-se em 3º no Campeonato do Mundo de Pilotos.
A equipa terminou também em 3º no Campeonato Mundial de Construtores.
- A ford venceu apenas uma corrida em 1991 com a Benetton Ford de Nelson Piquet, com a 4ª posição para a Benetton Ford e 5ª para a Jordan Ford no Campeonato da Construtores.
- Em 1992 outra vitória solitária para a Benetton Ford enquanto Nigel Mansell levava a sua Williams Renault ao seu primeiro e único Campeonato Mundial.
A Benetton Ford terminou em 3º no Campeonato de Construtores, enquanto a Lotus Ford ficou em 5º.
- Em 1993, a Ford forneceu motores à McLaren e Benetton, assim como à Minardi.
Os motores Ford acabaram por ganhar 6 das 16 corridas dessa temporada com Ayrton Senna e Michael Schumacher, ambos a ganhar ‘sob a potência Ford’. Senna acabou por ser 2º atrás de Alain Prost nessa temporada, enquanto a Williams Renault venceu e a equipa McLaren Ford ficou em 2º com a Benetton Ford em 3º.
- 1994 viu 8 das 16 corridas ganhas pelo Benetton Ford de Michael Schumacher, levando-o ao 1º dos seus múltiplos Campeonatos do Mundo. No entanto, a Benetton Ford foi batida pela Williams Renault no Mundial de Construtores.
- Em 1995 assistiu-se ao declínio do motor Ford, embora tenha alimentado um ‘certo’ Jos Verstappen no seu Simtek Ford, bem como o recém emergido Red Bull Sauber Ford, que terminou em 7º no Campeonato Mundial de Construtores.
- Em 1996, os motores Ford alimentaram a equipa Red Bull Sauber, bem como as equipas Minardi e Forti Corse, mas não houve vitórias, e muito pouco para aplaudir nesse ano.
- 1997 viu surgir a equipa Stewart Ford F1 com Rubens Barichello e Jan Magnussen ao volante, bem como a equipa Tyrrell com Jos Verstappen. Infelizmente, também este ano não houve vitórias.
- 1998 seguiu um padrão semelhante ao do ano anterior, uma vez que os motores Ford alimentaram as equipas Stewart, Tyrrell e Minardi.
- 1999 concluiu-se com a primeira vitória para a equipa Stewart Ford com Jonny Herbert a ganhar o Grande Prémio da Europa e a levar a equipa ao 4º lugar no Campeonato de Construtores.
- Em 2000, a Ford comprou a equipa Stewart Grand Prix e renomeou-a Jaguar Racing com Eddie Irvine e Jonny Herbert como pilotos. Não houve vitórias e a equipa acabou em 9º lugar no Campeonato de Construtores.
- Em 2001 também não houve vitórias para o motor Ford Jaguar, uma vez que acabaram em 8º no Campeonato de Construtores.
- 2002 viu a equipa da Jaguar terminar em 7º no Campeonato de Construtores com Eddie Irvine e Pedro de la Rosa ao volante.
- 2003 ficou marcado como o ano da última vitória de um carro com motor Ford na F1, quando Giancarlo Fisichella venceu o Grande Prémio do Brasil no seu Jordan Ford. Foi um raro ponto brilhante quando a Jordan terminou apenas em 9º lugar atrás de Jaguar em 7º no Campeonato de Construtores.
- 2004 foi a última temporada da Ford na F1 com a Jaguar Racing com Mark Webber e Christian Klein ao volante. Mais uma vez, houve pouco para destacar pois a equipa terminou em 7º lugar para a temporada.
- 2005 foi o ano da venda da equipa Jaguar à Red Bull que correu com o Jaguar nessa temporada e terminou em 7º lugar.