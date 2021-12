A festa depois do triunfo de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de F1 (vídeo) | AutoSport

Neste episódio de ‘Behind The Charge’, ‘o’ episódio, a Red Bull Racing Honda chega a Abu Dhabi para a ronda final do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021. Com acesso exclusivo aos bastidores, seguiram Max Verstappen e Sergio Perez ao longo do fim-de-semana de corrida, enquanto a equipa lutava pelos títulos. A festa vista doutra perspetiva.