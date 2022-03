A F1 e a Tata Communications: proporcionar experiências inovadoras aos adeptos | AutoSport

A Fórmula 1 e a Tata Communications anunciaram uma colaboração estratégica de vários anos, com a Tata Communications a regressar ao desporto como ‘Provedor Oficial de Conectividade de Transmissões’ da Fórmula 1. A ideia é melhorar a experiência para os fãs a nível mundial.

A Tata Communications facilitará a transferência de mais de 100 canais de vídeo e mais de 250 canais de áudio a serem transmitidos entre o local do Grande Prémio e o Centro de Media & Tecnologia de F1 no Reino Unido todos os fins-de-semana de corrida em menos de 200 milissegundos, permitindo à F1 transmitir para mais de 500 milhões de adeptos em mais de 180 territórios a nível mundial.

Para Amur S Lakshminarayanan, MD e CEO, Tata Communications: “à medida que as empresas evoluem para um modelo ‘digital-first’, acredito que o mundo desportivo também tem uma grande oportunidade de alavancar a tecnologia para proporcionar experiências inovadoras e entusiasmantes aos entusiastas do desporto automóvel. E, a Fórmula 1 está no centro de tudo: velocidade, ação e emoção. Estamos encantados por renovar a nossa relação e fortalecer a Fórmula 1 de amanhã, hoje”!