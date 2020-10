A eterna procura do G.O.A.T da Fórmula 1: “Schumacher um passo à frente de Hamilton”

Fernando Alonso está perto de regressar à Fórmula 1, e numa altura em que Lewis Hamilton soma 90 vitórias, e está a um triunfo de igualar o feito de Michael Schumacher, que soma 91, em entrevista ao Sport Bild, Alonso diz que ainda falta ‘um bocadinho’ para que Hamilton possa bater Schumacher: “Lembro-me do Michael como um piloto com o maior talento. O Lewis é claramente muito bom e o melhor da sua geração, mas ele não ganhou o campeonato mundial na McLaren quando o seu companheiro de equipa era Jenson Button. Nico Rosberg também lhe ganhou um Campeonato do Mundo na Mercedes. Michael nunca teve tais coisas, ele ganhou sempre. Para mim, Michael está um passo à frente”, disse Alonso.

Na verdade, esta procura pelo GOAT (Greatest Off All Time) será eterna, pois nunca há-de haver consensos, e isso diz muito dos grandes Campeões da história da Fórmula 1.