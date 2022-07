A declaração de Sebastian Vettel: “Adeus, obrigado…” | AutoSport

Sebastian Vettel abandona a Fórmula 1 no final da temporada, após 16 anos no pináculo do desporto motorizado. Justifica o seu passo com a necessidade de mais tempo com a família. Eis o texto da declaração de Sebastian Vettel na íntegra:

“Terminarei o meu tempo na Fórmula 1 no final do ano. Talvez devesse enumerar as pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Mas penso que é mais importante explicar as razões da minha decisão.

Eu adoro este desporto. Ele tem estado no centro da minha vida desde que me lembro.

Mas há a minha vida na pista, e a minha vida fora da pista. Ser um piloto nunca foi a minha única identidade. A minha definição de identidade é quem nós somos e como tratamos os outros, e não o que fazemos.

Quem sou eu? Sou Sebastian, pai de três filhos e marido de uma esposa maravilhosa.

Sou curioso e facilmente fascinado por pessoas com paixão ou habilidade.

Sou obcecado pela perfeição. Sou tolerante e penso que todos temos o mesmo direito de viver, não importa de onde viermos, como nos parecemos, ou quem amamos.

Adoro a sensação de andar por aí. Gosto da natureza e das suas maravilhas. Sou teimoso e impaciente. Posso ser muito irritante. Gosto de fazer rir as pessoas. E gosto de chocolate.

A minha cor favorita é o azul. Acredito na mudança e no progresso e que pequenas coisas fazem a diferença. Sou um otimista e acredito que as pessoas são boas.

Para além das corridas, tenho uma família e aprecio o tempo que temos juntos.

Além disso, tenho muitos outros interesses. A minha paixão pela Fórmula 1 anda de mãos dadas com o tempo que me consome. O tempo que quero passar com a minha família.

A energia que é necessária para me tornar um só com o carro e a equipa, requer concentração e esforço. Comprometer-me com a Fórmula 1 como já o fiz no passado, como me parece adequado, e ser um bom pai e marido já não andam juntos, penso.

Os meus objetivos mudaram: quero passar da vontade de ganhar corridas e lutar por campeonatos para os meus filhos. Quero vê-los crescer, transmitir-lhes os meus valores, ouvi-los e não ter de dizer mais vezes adeus.

Quero aprender com eles e ser inspirado por eles. As crianças são o nosso futuro.

Há tanto para descobrir e aprender, sobre a vida e sobre mim próprio.

O que significa o futuro? Vivemos num mundo em rápida mudança.

Como todos nós moldamos os próximos anos, determinará a nossa vida futura.

Ser piloto de Fórmula 1 traz consigo coisas que eu já não aprecio.

Talvez estas sejam resolvidas em algum momento.

Mas a vontade de implementar estas mudanças deve tornar-se muito mais forte e levar à ação hoje em dia. Falar já não é suficiente e não podemos dar-nos ao luxo de esperar.

Não há alternativa, a corrida já começou.

A minha melhor corrida ainda está à minha frente. Acredito no amanhã.

O tempo vai numa direção e eu quero ir com os tempos. Olhar para trás, apenas o atrasa. Anseio pelo desconhecido e pelos novos desafios.

As marcas que deixei na pista permanecerão até que a chuva as lave…

Novos caminhos se seguirão. O amanhã pertence àqueles que o moldam hoje.

A próxima curva está em boas mãos, porque a nova geração já chegou.

Acredito que há sempre uma corrida para vencer.

Adeus e obrigado por me deixarem partilhar convosco o percurso.

Adorei cada metro”.