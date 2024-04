A aquisição do MotoGP pela Liberty Media poderá ter impacto na F1? (c/sondagem)

A recente confirmação da aquisição do MotoGP pela Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, promete trazer mudanças significativas para o cenário do desporto motorizado mundial. Com experiência e vastos recursos, a Liberty Media tem o potencial de revolucionar diversas áreas, desde estratégia e gestão até regulamentos e competição do mundial de motociclismo, mas poderá este negócio ter impacto na Fórmula 1?

Se por um lado poderão existir sinergias entre os dois mundiais – sob égide da FIA e da Federação Internacional de Motociclismo, liderada pelo português Jorge Viegas – como por exemplo, na unificação de áreas como marketing, tecnologia e logística podendo reduzir custos e otimizar operações para ambas as categorias, a estratégia implementada na F1 pela Liberty Media pode ser repetida no MotoGP na tentativa de atrair mais público para aquele campeonato e até promovê-lo em novos mercados, especialmente nos Estados Unidos da América.

Impacto direto na Fórmula 1 desta operação deverão ser pouca monta. Mas não podemos colocar de parte a realização de eventos com corridas de Fórmula 1 e MotoGP no mesmo fim de semana, por exemplo, resultando num maior interesse e impulsionar as receitas. A certa altura, o responsável do Circuito das Américas, ainda antes da decisão de organizar a corrida Sprint na prova de Fórmula 1, deu a entender que estaria aberto à possibilidade do fim de semana do GP dos EUA ter também uma prova de motos no programa. Não referia diretamente o MotoGP, mas por ser difícil nessa altura juntar os dois no mesmo circuito.

Mais do que esse passo, poderá a F1 e o MotoGP trabalharem num calendário unificado, que pudesse facilitar a logística para equipas? Só o tempo dirá, mas uma sinergia entre as duas categorias pode atrair novos fãs para a Fórmula 1, especialmente os entusiastas do motociclismo, além de novos produtos e experiências em conjunto com o MotoGP poderem gerar novas fontes de receita para o mundial sob égide da FIA. No entanto, pode ser muito difícil de gerir esta questão, não devendo ser possível uma total unificação.

Queremos saber a opinião dos leitores do AutoSport sobre esta matéria. Poderá a aquisição do MotoGP pela Liberty Media ter impacto na Fórmula 1?