GP de França F1: Golpe estratégico dá vitória a Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen venceu de forma brilhante o GP de França. Depois de ter falhado na curva 1, o piloto neerlandês e a Red Bull fizeram as opções corretas e conseguiram derrotar a Mercedes, que não teve argumentos para segurar os Bull´s, no que pareceu um remake de Barcelona, desta vez com troca de papeis.

A corrida começava com Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Nikita Mazepin e Lance Stroll com pneus duros, com o resto do pelotão com pneus médios. Yuki Tsunoda largava das boxes devido a uma troca de componentes no seu monolugar.

Verstappen largou bem, mas na curva dois perdeu o controlo do seu monolugar, entregando a liderança a Lewis Hamilton que não recusou a oferta, ganhando vantagem para o segundo classificado. Lando Norris também teve uma má largada e caiu para 10º, atrás de Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, que começava a atacar Charles Leclerc. Também George Russell teve um mau arranque e caiu quatro lugares para 18º. A luta entre os pilotos da McLaren aqueceu e Norris teve de usar uma trajectória alternativa para não tocar em Ricciardo, queixando-se no rádio da manobra do seu colega de equipa.

Na frente, Hamilton já tinha mais de um segundo de vantagem para Verstappen, seguido de Valtteri Bottas, Sergio Pérez e Carlos Sainz no top 5.

Os Mercedes estavam estrategicamente colocados, com Hamilton em primeiro e Bottas em terceiro, sendo que Verstappen tentava pressionar Hamilton sem sucesso, como acontecia com Pérez em relação a Bottas.

No entanto foi Bottas que começou a chegar-se a Verstappen e na volta 7 já estava no DRS do piloto neerlandês, enquanto Pérez já estava a quatro segundo de Bottas, com um ritmo mais baixo do que o #77. Ricciardo atacava Alonso, pelo oitavo lugar, mas o espanhol defendia-se bem do australiano.

Na volta dez, tínhamos o trio da frente separado por pouco mais de três segundos com Pérez a quatro segundos, apesar de estar agora a igualar o andamento dos homens da frente. Na volta 12 Ricciardo despachou Alonso e Norris tratou de aproveitar a boleia do seu colega e também passou o espanhol, que caiu para décimo, agora sob pressão de Sebastian Vettel, com o alemão a concluir a manobra uma volta depois.

Vários pilotos queixavam-se de uma degradação de pneus superior ao esperado, com a chuva da manhã a mudar os níveis de aderência e a possibilidade de duas paragens a aumentava. Ricciardo passou Leclerc e subiu ao sétimo lugar, com o Ferrari #16 a entrar para as boxes pouco depois (na volta 15) para calçar os pneus duros.

Gasly era o novo alvo de Ricciardo, que estava com a corda toda. Os McLaren pareciam estar a conseguir gerir um pouco melhor a degradação dos pneus, mas Ricciardo parou para trocar de pneus na volta 17, para tentar o undercut ao piloto da Alpha Tauri.

Bottas entrou primeiro nas boxes

Na volta 18, Bottas entrava na box e tentava desestabilizar Verstappen na frente. Também Gasly entrou para trocar de pneus para responder a Ricciardo, mas não conseguiu e o piloto da McLaren ficou à frente Gasly e Sainz, que também tinha entrado nas boxes. Verstappen parou para responder a Bottas, tendo saído à frente do #77 da Mercedes, mas com as distâncias a ficarem agora mais encurtadas. Na volta 19 o líder entrou para fazer a sua paragem, que decorreu sem problema, mas apesar disso Hamilton saiu atrás de Verstappen, com o undercut da Red Bull a funcionar muito bem. Na volta vinte tínhamos Pérez na frente (sem ter parado), Verstappen, Hamilton e Bottas, com Norris a completar o top 5 (ainda sem paragem feita).

Verstappen tentava aguentar a dupla da Mercedes e começava a ganhar alguma vantagem na volta 23, com o neerlandês a fazer um bom trabalho. Pérez na frente ia fazer um stint mais longo, o que lhe daria borrachas mais frescas para o fim da corrida.

Norris parou na volta 25 e caiu para 14º, enquanto Ricciardo continuando a sua boa exibição, sendo sétimo atrás de Stroll e Vettel que ainda não tinham parado.

Na frente do pelotão, Hamilton voltava a apertar Verstappen na volta 28, com o heptacampeão agora no DRS do piloto Red Bull. Mais atrás Norris começava a subir posições e já era décimo, com Leclerc (que foi o primeiro a parar para pneus duros) na sua frente a ter dificuldades com os seus pneus, numa corrida que se encaminhava para as duas paragens, contra o que estava previsto. Norris passou Leclerc e Sainz, ficando no oitavo lugar, atrás de Ricciardo, com ambos os pilotos McLaren à espera que os pilotos da Aston Martin parassem.

A mudança de estratégia que deu a vitória à Red Bull

Na volta 33, Max Verstappen parou e tentou evitar o undercut da Mercedes para que as cenas de Barcelona não se repetissem e calçou os médios (permitindo um ataque mais assertivo ao primeiro lugar). Hamilton voltou para a liderança, mas avisava que não teria pneus para o resto da corrida.

Norris assumiu o sétimo lugar de Ricciardo, que abriu a porta ao seu colega de equipa numa estratégia diferente. Norris despachou Stroll na volta seguinte e subia ao sexto, com Ricciardo por perto para aproveitar a queda no rendimento dos pneus do canadiano.

Pérez escancarou completamente a porta a Verstappen para que o seu colega de equipa pudesse chegar aos Mercedes, com o mexicano a aproveitar a sua boleia. Estávamos na volta 36 e Verstappen estava a 12 segundos de Hamilton.

A dez voltas do fim, Hamilton e Bottas estava na frente com um conjunto de pneus duros a dar as últimas, com Verstappen a cinco segundos da liderança a atacar Bottas (já com DRS) e Pérez estava na retaguarda também cada vez mais perto da dupla da frente.

O ataque final

Na volta 9 Verstappen aproveitou um erro de Bottas e subiu ao segundo lugar e tinha oito voltas para chegar a Hamilton, mas o #44 conseguia manter o ritmo, enquanto o seu colega de equipa já tinha os pneus “no arame”. Na volta 49, Pérez atacava Bottas e subia ao terceiro lugar, com o piloto Mercedes sem argumentos para mais.

Verstappen aproximava-se cada vez mais de Hamilton, mas o britânico mantinha a compostura e tentava tudo para segurar o seu adversário. Mas a duas voltas do fim o inevitável aconteceu e o #33 passou Hamilton e assumiu a liderança que nunca mais largou até ver a bandeira de xadrez. Pérez terminou em terceiro, atrás de Hamilton e Bottas ficou à porta do top 3.

McLaren conseguiu um excelente resultado com Norris em quinto e Ricciardo em sexto, à frente de Pierre Gasly (mais uma boa corrida). Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Carlos Sainz completaram o top 10.