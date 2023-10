F1, GP dos EUA: Vitória confortável de Max Verstappen na corrida Sprint | AutoSport

Max Verstappen carimbou a terceira vitória em corridas Sprint nesta época (sexta vitória em 11 corridas Sprint no total), em mais um triunfo confortável para o piloto da Red Bull. Verstappen largou da pole, ainda foi apertado por Charles Leclerc, mas aguentou o lugar, ficando pressionado por Lewis Hamilton nas primeiras três voltas. A partir daí, foi-se afastando do britânico da Mercedes e venceu com quase 10 segundos de vantagem. Lewis Hamilton conseguiu o segundo lugar, beneficiando da luta Verstappen vs Leclerc na primeira curva, com o homem da Ferrari a ficar com o terceiro lugar. Lando Norris conseguiu um bom quarto lugar, mostrando bom ritmo de corridas, acabando a 0.8 segundos de Leclerc. Sergio Pérez terminou no top 5, à frente de Carlos Sainz, o único piloto a usar pneus macios, tendo de sobreviver as últimas voltas. Pierre Gasly ficu em sétimo e George Russell terminou em oitavo, depois de ser penalizado em cinco segundos por ultrapassar Oscar Piastri para lá dos limites de pista. Alex Albon ficou a 0.317 seg. de Russell e Oscar Piastri, com um começo de corrida horrível, terminou em décimo.

O filme da corrida

A tarde de Austin deu temperaturas um pouco mais amenas, com 33ºC de temperatura do ar e 36.7ºC de temperatura em pista, para o arranque da corrida Sprint que iria contar com 19 voltas ao traçado americano. A chuva não era ameaça para esta prova, onde Max Verstappen iria largar da pole, com a companhia de Charles Leclerc na primeira linha da grelha. Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri e Carlos Sainz eram os homens que se seguiam.

Todos os pilotos começaram a corrida com pneus médios, exceto Carlos Sainz, o único piloto a começar com pneus macios. Alex Albon era o único piloto a começar com pneus médios novos.

Max Verstappen teve um bom arranque mas também Charles Leclerc, e a luta entre os dois foi dura, com Verstappen a levar o monegasco ao limite da pista para evitar o ataque por dentro da curva 1 do piloto da Ferrari. Isso abriu a porta a Lewis Hamilton que ganhou uma posição. Carlos Sainz aproveitou os pneus macios e passou os dois McLaren na primeira volta. George Russell recuperou as três posições que perdeu com a penalização e foi o piloto que mais posições ganhou, tal como Kevin Magnussen que subiu ao 14º posto.

Oscar Piastri era pressionado por Sergio Pérez, mas o australiano ia aguentando o sexto posto. Na volta 3, a manobra foi completada, com Russell a aproveitar também para passar o McLaren, que caiu para o oitavo posto. Lewis Hamilton conseguia manter-se perto de Verstappen. Piastri continuava a perder lugres e Pierre Gasly despachou o #81 da McLaren.

George Russell acabou por ser penalizado pela manobra feita a Piastri, com os comissários a considerarem que ultrapassou o australiano excedendo os limites de pista.

Na frente, Verstappen ganhou algum tempo a Hamilton e já tinha dois segundos de vantagem sobre o britânico, isto na volta 7, em que Sainz e Norris lutavam entre si pelo quarto posto.

A dez voltas do fim o top 8 era Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Pérez, Russell e Gasly e as lutas mais interessantes eram entre Sainz e Norris, com Pérez por perto e um pouco mais atrás Kevin Magnussen contra Yuki Tsunoda. E foi na volta 10 que Norris passou por Sainz, regressando ao quarto lugar, com os pneus do espanhol a acusarem o esforço. Pérez conseguiu despachar Sainz pouco depois, com a corrida do #55 a complicar-se. Na frente, eram também os pneus de Hamilton a claudicar e a vantagem de Verstappen era já de quase quatro segundos.

Russell tentava passar Sainz, mas o piloto da Ferrari fazia tudo para segurar o sexto posto, enquanto Russell tentava ganhar tempo, sabendo que iria receber mais cinco segundos no final da corrida.

A corrida estabilizou nas últimas voltas, e as posições mantinham-se desde a volta 10, numa corrida algo morna. A corrida de Stroll acabou mais cedo e pediu para regressar às boxes, novamente com problemas de travões, com três voltas para o fim.

Numa corrida com pouca história, Max Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro lugar, seguido de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA