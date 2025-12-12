9º Acordo da Concórdia garante futuro da Fórmula 1 até 2030

FIA, F1 e 11 equipas assinam novo quadro de governação

A FIA, o Formula 1 Group e as 11 equipas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 assinaram oficialmente o nono Acordo da Concórdia, que fixa o enquadramento regulatório e de governação da disciplina até 2030. O pacote inclui o novo ‘Concorde Governance Agreement’, agora anunciado, e o ‘Commercial Concorde Agreement’ de 2026, já subscrito por todas as equipas em março.

O acordo confirma a participação de todas as formações atuais, incluindo a futura equipa Cadillac Formula 1, e é apresentado como um passo crucial na profissionalização e no desenvolvimento global da modalidade, assegurando estabilidade competitiva, comercial e regulatória para a próxima década.

Nova era de colaboração entre FIA e Fórmula 1 Group

Desde 1981, os Acordos da Concórdia têm definido as bases de cooperação entre FIA, promotor e equipas, promovendo equidade desportiva, inovação tecnológica e excelência operacional. Esta nona versão é descrita pelas partes como o início de uma “nova era de colaboração” entre a FIA e o Formula 1 Group, assente em “respeito mútuo, transparência e propósito partilhado”.

O novo contrato permite à FIA reforçar o investimento em áreas como regulamentação desportiva, direção de prova, comissários e competências técnicas, garantindo um quadro mais robusto para a evolução das regras desportivas e técnicas. Ao mesmo tempo, oferece às equipas, promotores, difusores e parceiros um contexto previsível para planear a longo prazo, num campeonato que vive uma fase de forte crescimento de audiências e de envolvimento de públicos mais jovens.

Declarações de Ben Sulayem e Domenicali

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que o nono Acordo da Concórdia “assegura o futuro a longo prazo” da Fórmula 1 e destacou a colaboração com Stefano Domenicali na construção de um enquadramento baseado em “justiça, estabilidade e ambição partilhada”. Sublinhou ainda que o novo acordo permite continuar a modernizar capacidades regulatórias, tecnológicas e operacionais, apoiando diretores de prova, oficiais e milhares de voluntários que sustentam cada Grande Prémio.

Stefano Domenicali, presidente e CEO do Formula 1 Group, considerou o dia “importante para a Fórmula 1”, sublinhando que, ao celebrar 75 anos de história, o campeonato fica “na melhor posição possível para continuar a crescer em todo o mundo”. O dirigente agradeceu à FIA e às equipas pela “colaboração e determinação” em alcançar o melhor resultado para todo o ecossistema da Fórmula 1 e reiterou o foco nas oportunidades e no potencial da categoria nos próximos anos.