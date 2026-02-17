24h Nürburgring, Verstappen: “Talvez possa andar a fundo, sem me preocupar com a bateria”

Max Verstappen revelou que está a trabalhar na possibilidade de disputar as 24 Horas de Nürburgring deste ano, um objetivo antigo do piloto neerlandês.

O tetracampeão já competiu no circuito de Nordschleife na temporada passada, onde venceu uma corrida de quatro horas e obteve a licença necessária para participar na clássica prova de resistência. O calendário foi ajustado para não coincidir com a Fórmula 1, permitindo-lhe realizar também uma corrida preparatória na Nürburgring Endurance Series.

Antes de confirmar a presença, o piloto terá ainda de definir detalhes logísticos, como carro, companheiros de equipa e patrocinadores. Verstappen destacou a necessidade de adaptação a procedimentos típicos de corridas de resistência — como paragens nas boxes e trocas de piloto — diferentes das rotinas da F1.

“Quero fazê-lo. Preciso de uma corrida de preparação para aprender os procedimentos, como paragens e trocas de piloto”, afirmou Max Verstappen à Motorsport Week. “Se tudo se alinhar — carro, alinhamento e patrocinadores — terei todo o gosto em participar. Pelo menos lá talvez possa andar sempre a fundo sem me preocupar com a bateria”, brincou Max Verstappen.