24h Nürburgring, Verstappen: “Talvez possa andar a fundo, sem me preocupar com a bateria”
Max Verstappen revelou que está a trabalhar na possibilidade de disputar as 24 Horas de Nürburgring deste ano, um objetivo antigo do piloto neerlandês.
O tetracampeão já competiu no circuito de Nordschleife na temporada passada, onde venceu uma corrida de quatro horas e obteve a licença necessária para participar na clássica prova de resistência. O calendário foi ajustado para não coincidir com a Fórmula 1, permitindo-lhe realizar também uma corrida preparatória na Nürburgring Endurance Series.
Antes de confirmar a presença, o piloto terá ainda de definir detalhes logísticos, como carro, companheiros de equipa e patrocinadores. Verstappen destacou a necessidade de adaptação a procedimentos típicos de corridas de resistência — como paragens nas boxes e trocas de piloto — diferentes das rotinas da F1.
“Quero fazê-lo. Preciso de uma corrida de preparação para aprender os procedimentos, como paragens e trocas de piloto”, afirmou Max Verstappen à Motorsport Week. “Se tudo se alinhar — carro, alinhamento e patrocinadores — terei todo o gosto em participar. Pelo menos lá talvez possa andar sempre a fundo sem me preocupar com a bateria”, brincou Max Verstappen.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI