24h Le Mans: Alpine deverá demonstração com um F1 em La Sarthe | AutoSport

Sugiram rumores de que a Alpine deverá fazer uma demonstração com um monolugar de F1 em La Sarthe no fim de semana das 24h de Le Mans. Embora nada seja oficial, a Racer afirma que esta demonstração, muito provavelmente com um monolugar de épocas anteriores, será realizada como parte de uma apresentação do novo programa da marca, na categoria LMH ou LMDh.

A Alpine ainda não afirmou publicamente se irá continuar no WEC, sendo que para o fazer, terá forçosamente de investir num programa LMH ou LMDh, pois os LMP1 apenas poderão competir este ano. A Alpine subiu este ano à categoria de topo do WEC, com um LMP1, numa espécie de exercicio da Signatech, para demonstrar às chefias da Alpine que um programa de topo no endurance é proveitoso para a marca.

Com este rumor de uma apresentação com Fernando Alonso e Esteban Ocon, poderá ser um sinal de que a marca francesa vai avançar com um programa de topo no endurance e assim aumentar o número de marcas envolvidas no WEC e IMSA. Para já, nada é oficial, mas estes rumores são certamente um sinal positivo para o endurance.