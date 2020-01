24h Daytona: Grelha reduzida a 38 carros

A grelha das 24h de Daytona teve uma baixa de última hora. O único Riley Mk. 30 a competir na classe LMP2 não estará no arranque da prova.

O carro da Rick Ware Racing teve problemas no ROAR e um acidente roubou tempo de pista à equipa, sem peças de substituição para o carro, além de dois dos pilotos escalados para a equipa terem sido retirados do alinhamento. A equipa explicou que pretende focar-se a 100% no Asian Le Mans Series e tentar o convite automático para as 24h de Le Mans, deixando assim de lado a mítica prova.

Teremos apenas 38 carro em pista na edição 2020 das 24h de Daytona. A ação começa na quinta feira com os treinos livres e as qualificações