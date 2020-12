2020 pela objetiva de: Paulo Maria

2020 está na reta final e esta altura é feita de balanços e recordações. Foi um ano duro para todos, com desafios tremendos. Mas há sempre imagens que nos fazem sorrir.

São essas imagens que enriquecem os nossos textos, que nos fazem entender o que se passou nas provas, que nos mostram a beleza por vezes escondida ou esquecida deste desporto que tanto gostamos. É esta arte de captar o momento certo, a expressão certa, o detalhe certo que nos faz querer ver mais do desporto motorizado. Essa arte é feita pelos fotógrafos que acompanham as provas e que nos enviam os seus fantásticos registos.

Lançamos um desafio aos fotógrafos que colaboram com o AutoSport: escolher, das milhares de fotos que produziram este ano, apenas cinco ou seis. Aquelas que mais fazem sentido para eles, acompanhando com um texto, dando a sua visão privilegiada aos leitores. Paulo Maria respondeu ao nosso desafio, mostrando-nos a sua escolha.

2020 By Paulo Maria

O meu balanço do ano em termos desportivos e fotográficos será porventura bastante similar a um diário de bordo de uma nau Catrineta lusitana a dobrar o cabo das tormentas para o converter em boa esperança. Ainda assim o ano mais pandémico das nossas vidas permitiu que dentro da minha área de produção fotográfica fossem feitos esforços contingentados de sobrevivência, a fim de realizar eventos de desporto motorizado por esse mundo fora, e eu estive lá sem Covid em mais de uma dezena de provas!

O choque visual e cenográfico de fotografar um evento sem público foi sem sombra de dúvidas o primeiro impacto a que tive de me moldar, sobretudo num campeonato como o Mundial de Rallycross onde o público preenche as bancadas para vibrar com os “wrc com esteroides” em pista.

Track atmosphere during the Swecom World RX of Sweden, 1st round of the 2020 FIA World Rallycross Championship, FIA WRX, from August 21 to 23, 2020 on the Holjes Motorstadion, in Holjes, Sweden – Photo Paulo Maria / DPPI

Testemunhar os feitos que Filipe Albuquerque alcançou neste ano, foi o melhor apontar de dedo resiliente em riste à pandemia das pistas. Portugal e o “Fil” tornaram-se resistentes e mesmo imunes ao vírus, e logo em duas estirpes distintas, WEC e ELMS.

Albuquerque Filipe (prt), United Autosport, Oreca 07 Gibson, ambiance, portrait during the 2020 4 Hours of Portimão, 5th round of the 2020 European Le Mans Series, from October 30 to November 1, 2020 on the Algarve International Circuit, in Portimao, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI

Na Taça do Mundo de Carros de Turismo, ver Yann Ehrlacher lutar, dominar e conquistar o cepto real foi como ser transportado para a monarquia da competição automóvel onde a família Muller encontrou um digno sucessor.

Ehrlacher Yann (fra), Cyan Performance Lynk and Co, Lynk and Co 03 TCR, portrait Race 2 during the 2020 FIA WTCR Race of Aragon, 6th round of the 2020 FIA World Touring Car Cup, on the Ciudad del Motor de Aragón, from November 14 to 15, 2020 in Alcañiz, Aragon, Spain – Photo Paulo Maria / DPPI

No domínio dos Ralis o paradigma do futuro avança a passos muito rápidos pelas florestas. Este campeonato move milhões e certamente adaptar-se-á ao modernismo ecológico dos tempos onde pilotos e equipas procuram ser o espelho dos princípios verdes em paralelo com as boas, grandes e gratas memórias de um legado histórico colossal.

21 SOLBERG Peter (NOR), MIKKELSEN Andreas (NOR), SAINTELOC JUNIOR TEAM, Citroen C3 WRC, action during the 2020 Rally Italia Sardegna, 6th round of the 2020 FIA WRC Championship from October 8 to 11, 2020 at Alghero, Sardegna in Italy – Photo Paulo Maria / DPPI

No campo do Todo o Terreno nacional assisti ao mais bárbaro atropelo do que se pretende que seja a dignidade de um campeonato e de um campeão. A regulamentação federativa envolta em matemática aplicada, digna de um cientista nuclear foi criada em laboratório atómico para afastar a perceção do público e dos media. Impossível compreender e aceitar que piloto que perde…ganha, que se descartem resultados como que a menosprezar vitórias em terra alheia. Um regulamento deve ser…claro e transparente como água. Num campeonato que claramente se afogou, salvaram-se os campeões e os organizadores que sobreviveram a tamanha intempérie regulamentar.

34ª BAJA PORTALEGRE 500 de 5 a 7 de Novembro de 2020, Portalegre, Portugal – Foto: Paulo Maria / ACP Motorsport

Aquele que deveria ter sido o maior prémio para os profissionais do desporto automóvel português, o regresso da Fórmula 1 ao nosso país, fez no reverso da medalha, aos olhos da comunicação social e da opinião pública, com que os portugueses corassem de vergonha. Talvez não tivesse sido esta a verdade dos factos se os senhores do AIA tivessem pensado e colocado em prática um plano de marketing honesto, modesto e transparente para com os órgãos de comunicação social que não estiveram presentes. De forma diplomática poderiam ter convidado influenciadores e representantes media a assistir de camarote e a experienciar in loco este evento. Como convidados mas verdadeiramente como olheiros da realidade teriam sido os verdadeiros guardiões do AIA e da imagem nacional, para que posteriormente tivéssemos tido Miguel Oliveira a celebrar diante do seu público, essa sim teria sido a estratégia correta que a vil soberba tolheu ao pensamento pouco eclético e estratégico de quem tão bem se engalanou para receber o maior circo do mundo.