F1, Villeneuve diz que Sainz: “está à espera da Mercedes”, mas faz mal em protelar a decisão

No que à Mercedes diz respeito, Villeneuve acha que “o ego de Toto Wolff também desempenha um grande papel na sua decisão de escolher Kimi Antonelli”, com o canadiano a dizer que “Sainz provavelmente ainda espera pela Mercedes, que Antonelli não seja bom o suficiente, então o lugar estará disponível por alguns anos. Mas ‘jogando o jogo’ da espera você pode descobrir que é o último sobrevivente e o último sobrevivente nunca é bom”, alerta.

Por outro lado, Villeneuve critica a estratégia de Sainz, em demorar a fechar contrato, o que pode irritar as equipas, mas, por outro lado, deixa-lhe elogios, reconhecendo o talento e a ética de trabalho de Sainz, que melhora as equipas por onde passa (McLaren e Ferrari).

Por outro lado, a negociação com a Williams foi interrompida, possivelmente devido à chegada de Flavio Briatore à Alpine, sendo que a questão neste caso está também na troca de motor por parte da Alpine, sendo esse uma alegada ‘exigência’ do espanhol para ir para a Alpine.

Carlos Sainz tem nas mãos convites da Mercedes, Williams, Sauber/Audi e Alpine. Todas têm as suas hipóteses, e o caso da Mercedes é o mais curioso, porque a equipa balança entre promover um jovem…muito jovem, Andrea Kimi Antonelli ou fazer uma ‘troca’ com a Ferrari, receber Sainz e ‘enviar’ Lewis Hamilton.

