F1: Pilotos da Mercedes preocupados, apontam Red Bull e Ferrari como favoritas | AutoSport

A nova versão do W13, com flancos reduzidos deu que falar no primeiro dia de testes no Bahrein, mas depressa esse tema arrefeceu, com a performance da Mercedes a ficara abaixo do que se viu da Red Bull e Ferrari. Os Flechas de Prata ainda procuram soluções para o Efeito Oscilatório que afeta muito o carro. George Russell e Lewis Hamilton não se mostraram muito otimistas para as primeiras corridas.

Russell apontou a Ferrari e a Red Bull como as favoritas para o arranque da época:

“É bastante claro ver onde estamos limitados. O carro está a saltar muito e não nos está a colocar na janela certa. Ainda temos de encontrar uma solução, mas isso não significa que não vamos conseguir encontrar uma antes da próxima semana ou mais tarde na época. Acredito que a performance está algures, só temos de a encontrar. Tal como está, a Red Bull parece incrivelmente forte, a Ferrari parece realmente sólida e temos algum trabalho a fazer”.

O discurso de Hamilton foi semelhante ao do seu colega de equipa:

“Conseguimos fazer o programa de testes, tivemos uma fiabilidade decente, o que foi positivo. Penso que todos estão a ter dificuldades com os ressaltos da pista e saímos daqui sabendo que ainda temos muito trabalho a fazer. Há uma confiança de que podemos sempre resolver qualquer problema que enfrentemos. Neste momento não somos os mais rápidos. Penso que a Ferrari parece ser a mais rápida, talvez a Red Bull então talvez nós ou a McLaren, não sei. Atualmente, não estamos no topo”.