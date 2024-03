F1, Oliver Bearman contribui para a história: 4 pilotos britânicos nos pontos, pela 1ª vez desde 1968 | AutoSport

As corridas de Fórmula 1 proporcionam sempre um interessante conjunto de estatísticas, mas este fim de semana essa ‘tabela’ é claramente influenciada por algo que é histórico: Oliver Bearman tornou-se no mais recente ‘rookie’ a pontuar na estreia, mas fê-lo em grande estilo, não só exibicional mas também pontual, porque nunca um estreante tinha somado tantos pontos na F1. Daniil Kvyat também o fez, mas com um nono lugar. Olivier Bearman fez sétimo e seis 6 pontos.

Outro dado interessante: Bearman coloca quatro britânicos nos pontos pela primeira vez desde 1968.

Verstappen conquistou a sua nona vitória consecutiva em corridas, empatando a segunda sequência mais longa da história da F1, e atrás apenas do seu próprio recorde, que estabeleceu nas 10 corridas anteriores à sua derrota mais recente. Verstappen nunca tinha vencido as duas primeiras corridas de uma temporada de Grandes Prémios e conquistou o seu 100º pódio na carreira, sendo apenas o sétimo piloto a atingir esse total. Verstappen vai agora para a próxima corrida, na Austrália, sem abandonar há dois anos (desde Austrália 2022). A Red Bull começou a temporada com dobradinhas consecutivas pelo segundo ano consecutivo. A 115ª vitória da Red Bull coloca-a em quarto lugar no total de vitórias de todos os tempos, ultrapassando a Williams e atrás apenas da Mercedes com 125, da McLaren com 183 e da Ferrari com 243. Bearman torna-se o quarto piloto consecutivo a marcar pontos na estreia em Grandes Prémios pela Ferrari, depois de Ignazio Giunti e Clay Regazzoni em 1970, e Arturo Merzario em 1972.