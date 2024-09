F1: McLaren terá permitido negociação entre Gabriel Bortoleto e Sauber

O brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente em segundo lugar na classificação do Campeonato FIA de Fórmula 2, tem sido associado ao lugar vago na Sauber/Audi, havendo o relato que a McLaren terá permitido a negociação direta entre o seu piloto júnior e a estrutura suíça.

Pode estar perto de acontecer o regresso de um piloto brasileiro ao pelotão da Fórmula 1 a tempo inteiro, com o ingresso de Bortoletto no projeto da Sauber/Audi, onde poderá juntar-se a Nico Hülkenberg em 2025.

Bortoleto, que ainda é piloto júnior da McLaren com um contrato de longa duração, espera um dia correr pela equipa de Woking na Fórmula 1. No entanto, com Lando Norris e Oscar Piastri, ambos assegurados na equipa britânica, esta não deverá bloquear uma mudança do brasileiro para outra equipa, como noticia a publicação Grande Premio.

Segundo o relato da publicação brasileira, a McLaren terá permitido a negociação entre Gabriel Bortoleto e a equipa adversário no mundial de F1, num “empréstimo por, no mínimo, dois anos”, aproveitando ainda para preparar o piloto para um possível regresso a Woking.

Valtteri Bottas deverá ser o principal ‘rival’ na decisão da Sauber/Audi, com a diferença mais óbvia entre os dois pilotos a ser a idade, mas é também provável, que Bortoletto seja opção mais barata, com as suas exigências salariais quase de certeza inferiores às do finlandês.

Esta notícia surge no rescaldo do triunfo de Bortoleto em Itália. Gabriel Bortoleto teve um desempenho impressionante na corrida principal da F2 em Monza, partindo do último lugar da grelha para garantir a vitória para a Invicta Racing aproveitando uma paragem estratégica nas boxes durante um período de Safety Car e assumindo a liderança efetiva da corrida. Depois afastou-se da concorrência para conquistar a sua segunda vitória da época.