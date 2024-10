F1, Max Verstappen questiona “grito por mudança” no debate sobre as diretrizes de ultrapassagem

Max Verstappen foi direto ao ponto sobre o debate que aqueceu o paddock após sua acirrada batalha com Lando Norris em Austin: ele vê pouca necessidade de repensar as regras de ultrapassagem.

Durante o Grande Prémio dos EUA, Norris foi penalizado no final da prova depois de uma manobra ousada que o colocou à frente do Red Bull, levando ambos para a zona de escapatória.

A penalização de cinco segundos custou o pódio ao britânico – um revés sentido pela McLaren, que não hesitou em desafiar a decisão dos comissários, tendo agora apelado por ‘direito de revisão’. Se as novas provas vídeo forem aceites pelos comissários, a questão será revisitada, podendo ser alterada a decisão.

Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren, criticou o castigo como “inapropriado”, declarando que a equipa tinha uma visão “diametralmente oposta” à dos comissários. Mas Verstappen veio com uma abordagem bem menos emotiva, defendendo as regras atuais. “No final das contas, não se pode ultrapassar fora da linha branca,” frisou o neerlandês. “Essa regra é muito clara e já fui prejudicado por ela antes. Não entendo porque, de repente, estamos a pedir mudanças quando sabemos desde o karting, F3, à F1, que é assim. As regras não foram criadas por mim – eu apenas as sigo o melhor que posso e sei.”

Verstappen também comentou sobre a confusão entre querer menos regras versus mais regras, salientando que as discussões nunca cessam. “Há quem sugira um painel permanente de comissários ou mais voz para ex-pilotos decidirem. Mas o problema é sempre o mesmo: estamos em constante debate,” concluiu. “Uns querem menos regras, outros mais – e tudo depende do lado em que se está.”

Enquanto isso, a Red Bull parece ter voltado ao bom caminho, com Verstappen a conquistar uma vitória no Sprint e o terceiro lugar no GP, tendo agora uma vantagem de 57 pontos na liderança do campeonato de pilotos e deixando a equipa de Milton Keynes forte na luta pelo título de construtores. “Austin foi positivo para mim”, refletiu Verstappen, apesar dos contratempos no domingo. “Foi um alívio ver que o carro estava mais competitivo, o que me deixa otimista para que possamos estar na luta daqui em diante.”