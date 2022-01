F1, Jacques Villeneuve: “Michael Masi não deve ser destituído” | AutoSport

Jacques Villeneuve é contra a destituição de Michael Masi do lugar de diretor de corrida. Segundo o campeão canadiano, Masi não cometeu erros demasiado graves e há outras coisas a resolver que não trocar de diretor:

“Michael Masi não deve ser destituído”, disse Villeneuve à Gazzetta dello Sport. “Trabalhou sob pressão com os dois chefes de equipa, em particular do Toto Wolff, que continuava a gritar aos seus ouvidos durante as últimas cinco corridas. Ele fez tudo bem, ou quase bem, depois daquele Safety Car. O único senão é que ele podia ter feito com que os pilotos voltassem para a volta do líder uma volta mais cedo, mas foi correto reiniciar a corrida”.

“Se alguma coisa, precisamos de regras mais precisas agora e talvez de comissários permanentes”, disse ele. “A alternativa é permitir tudo e deixar os pilotos baterem uns nos outros após os acidentes, como acontece na América”!