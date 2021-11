F1: George Russell preocupado com forma da equipa | AutoSport

George Russell pode estar de saída da Williams mas não deixa de olhar com preocupação para as últimas prestações da equipa.

Depois de uma série de sonho, com quatro corridas nos pontos em cinco jornadas, a equipa perdeu andamento e, especialmente em corrida, não tem mostrado argumentos para se aproximar do top 10. Russell mostrou-se algo preocupado com o abaixamento de forma da equipa nesta fase, quer em corrida, quer na qualificação, onde tem sentido mais dificuldades:

“Toda a gente dentro da equipa está frustrada com a falta de desempenho neste momento”, acrescentou Russell. “Temos de compreender o que mudou. Temos algumas indicações. Tivemos sempre domingos difíceis, mas realmente ótimos sábados para compensar e tem sido mais fácil agarrarmo-nos a uma posição do que atacar por uma posição, dado o ritmo do nosso carro. Mas por qualquer razão, o ritmo também não tem estado lá [ultimamente] no sábado. Por isso, precisamos aproveitar ao máximo estas duas últimas corridas [na Arábia Saudita e Abu Dhabi] e selar esse oitavo lugar. Isso é o principal para nós, neste momento”.