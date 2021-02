F1, Ferrari: “Temos de recomeçar com humildade”

Começar de novo. É esta a máxima que guia agora a Ferrari. Com os regulamentos a permanecerem praticamente inalterados para a época de 2021, não é provável que as coisas melhorem muito para a Ferrari , e John Elkann acredita que um novo começo é o que é necessário para avançar.

“Um grande passado não significa necessariamente um grande presente e um grande futuro. Temos de recomeçar com humildade”, disse ele durante uma conferência telefónica sobre as contas da empresa, de acordo com a Gazzetta Dello Sport. “Não estamos satisfeitos com os nossos resultados atuais na Fórmula 1 e vamos trabalhar com humildade e dedicação para os mudar”.