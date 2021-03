F1: Conheça os novos Safety Car

A Aston Martin entra em grande na F1 e além de regressar às pistas como equipa oficial, irá fornecer o Safety Car para este ano, tal como a Mercedes. As duas marcas irão dividir a responsabilidade de fornecer a máquina que Bernd Mayländer irá ter à disponibilidade este ano. Eis as novas máquinas:















A Aston Martin irá entreguar uma versão especialmente equipada do seu Vantage para o seu Safety Car, enquanto o DBX irá actuar como o Medical Car, com ambas com as mesmas cores ‘British Racing Green’.

Entretanto, a Mercedes – que fornece o F1 Safety Car e Medical Car desde 1996 – manterá os Mercedes-AMG GT R e Mercedes-AMG C 63 S Estate para 2021, com uma pintura vermelha brilhante.