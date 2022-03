F1, antevisão, Mercedes: uma nova realidade? | AutoSport

Pela primeira vez em muitos anos, ‘desconfia-se’ que a Mercedes não começa o campeonato como clara favorita aos títulos. Há problemas que se viram nos testes, que ainda não foram resolvidos, mas o passado também nos ensina que se há uma equipa capaz de dar a volta é a Mercedes. Veja-se por exemplo como reagiu à sequência vitoriosa da Red Bull em 2021…

2022 é um ano de novidades para a Mercedes. Além de um novo carro, uma nova unidade motriz, repensada para fazer face ao novo repto do combustível E10, há desafios que a equipa enfrenta e que podem decidir o sucesso a curto e médio prazo.

Antes de mais, é a primeira vez desde que os motores turbo-híbridos foram introduzidos que a Mercedes não fez o pleno (Campeonato de construtores e pilotos). Pela primeira vez a Mercedes teve concorrência à altura, o que colocou a nu algumas (poucas) fragilidades. Apesar de se terem sagrado campeões do mundo de construtores, o ego da Mercedes foi ferido e quando assim acontece, a estrutura costuma responder positivamente.

Mas a Mercedes encara muitos desafios, com o limite orçamental a obrigar a equipa a uma ginástica financeira que não estava habituada (e por isso tem sido das equipas que mais tem pedido o aumento do limite), assim como uma nova dinâmica na equipa com George Russell a tentar afirmar-se, ao lado de um ainda mais motivado Lewis Hamilton.

Tecnicamente, a Mercedes é das melhores equipas e tudo o que não seja vermos os Flechas de Prata a lutar pelos primeiros lugares será uma grande surpresa. Mas depois do teste de fogo de 2021, a Mercedes tem de provar que aprendeu as lições, num cenário completamente diferente, o que pode criar algumas incertezas e instabilidade. Do que vimos em Barcelona, a Mercedes mostrou bons argumentos mas não foi dominadora (sinal dos novos tempos?). Toto Wolff e companhia deverão estar na luta pelos primeiros, mas terão muito trabalho pela frente para se manterem no topo.