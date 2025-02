Faltam 85 dias para o Rali de Portugal: As memórias de Timo Salonen do Vinho do Porto 1985

Timo Salonen sagrou-se Campeão do Mundo de Ralis (WRC) em 1985, com o Peugeot 205 Turbo 16 E2. Nesse ano, venceu um total de cinco provas, a começar exatamente no Rali de Portugal/Vinho do Porto. Mas a sua não foi uma vitória da ciência de uma maior pilotagem – ou tão-somente, de um domínio inequívoco na estrada.Na verdade, Salonen parecia destinado a terminar o rali português no segundo lugar, atrás de Walter Röhrl, rapidíssimo e inalcançável, ao volante do imponente…...